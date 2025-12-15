Un milione di dollari per l’«eroe di Sydney»: come sta Ahmed al Ahmed, l’uomo che ha disarmato uno dei killer della strage a Bondi Beach

Il 43enne è ancora in ospedale dopo aver affrontato a mani nude uno degli attentatori. E intanto la raccolta fondi in suo onore ha raccolto più di 12mila adesioni

A poco più di 24 ore dall’attacco terroristico di Bondi Beach, ha già superato la soglia di un milione di dollari la raccolta fondi per Ahmed al Ahmed, l’uomo che ha fermato uno dei terroristi islamici e ha provato a disarmarlo a mani nude. Il 43enne australiano, le cui gesta eroiche sono state immortalate da un testimone in un video diventato virale sui social, è rimasto ferito e si trova in ospedale.

Le gesta eroiche di Ahmed al Ahmed

Ahmed al Ahmed è un 43enne padre di due figli che lavora come proprietario di un negozio a Sydney. In un video circolato molto online, si vede l’uomo nascondersi dietro le auto, poi avvicinarsi al terrorista e attaccarlo alle spalle. Dopo una colluttazione per l’arma, Ahmed riesce a strappargliela di mano. Più tardi, però, il terrorista torna di corsa al ponte e riprende a sparare, ferendo anche il 43enne.

La raccolta fondi

«Dopo aver assistito alle azioni straordinarie dell’eroe che ha contribuito a disarmare uno degli aggressori durante la tragedia di Bondi, un atto che ha impedito la perdita di innumerevoli altre vite, ci siamo sentiti in dovere di agire», scrivono gli organizzatori della raccolta fondi. «In un momento di caos e pericolo, si è fatto avanti senza esitazione. Le sue azioni sono state altruistiche, istintive e innegabilmente eroiche, compiute senza riguardo per la propria sicurezza», si legge ancora nella nota.

Oltre 12 mila donazioni in un giorno

Nel giro di poche ore, la raccolta fondi ha visto l’adesione di oltre 12mila persone. Il maggior donatore, secondo quanto riporta Abc Australia, è il gestore di hedge fund William Ackman, noto per il suo ruolo di Ceo di Pershing Square Capital Management. Il miliardario avrebbe donato 99.999 dollari australiani, pari a circa 56mila euro.