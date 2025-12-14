Per Netanyahu è ebreo ma i media lo identificano come musulmano: chi è Ahmed al Ahmed, l’«eroe di Sydney»

Si tratta di un 43enne che gestisce un negozio in città. I parenti: «Ora è in ospedale, ma i dottori dicono che starà bene»

Mentre da tutto il mondo si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza per l’attentato di Sydney, in Australia è cominciata una disputa sull’identità del cosiddetto «eroe di Bondi Beach». In un video diffuso sui social, si vede un uomo in maglietta bianca disarmare uno dei due attentatori a mani nude. Un gesto estremamente coraggioso, che gli è valso una pioggia di messaggi di affetto.

Chi è l’eroe di Sidney?

Secondo Ynet, l’uomo in questione è Ahmed al Ahmed, un 43enne padre di due figli che lavora come proprietario di un negozio in città. Alcuni filmati lo mostrano mentre si nasconde dietro le auto, poi si avvicina al terrorista e lo attacca alle spalle. Dopo una colluttazione per l’arma, Ahmad riesce a strappargliela di mano. Più tardi, però, il terrorista torna di corsa al ponte e continua a sparare con un’arma diversa. In un’intervista al canale televisivo australiano Channel 7, i parenti di Ahmad hanno riferito che è stato colpito durante la colluttazione e che è stato portato in ospedale per sottoporsi a intervento chirurgico: «È un eroe, è al 100% un eroe. I dottori hanno detto che starà bene. Nelle prossime ore ci lasceranno andare a visitarlo».

La disputa sull’identità

«Abbiamo visto il male al suo livello più basso e abbiamo anche visto l’eroismo ebraico al suo livello più alto. Mentre venivo qui ho visto un video di un ebreo che si avventava su uno degli assassini, gli strappava via l’arma e salvava chissà quante vite», ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu. In realtà, non c’è alcuna conferma che Ahmad al Ahmad sia ebreo. Anzi, la tv australiana 7 News e altri media locali lo identificano come musulmano.