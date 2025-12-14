Così i due killer vengono colpiti dalla polizia a Bondi Beach, le immagini dal drone durante la sparatoria alla festa ebraica – Il video
Sono stati neutralizzati i due killer della strage di Bondi Beach, vicino a Sydney. Sulla nota spiaggia erano in corso le celebrazioni della festa ebraica dell’Hanukkah con centinaia di famiglie della comunità locale.
Nelle immagini dal drone si vede il momento in cui la polizia colpisce i due attentatori. Uno è rimasto ucciso sul colpo, mentre l’altro è morto per le ferite riportate nello scontro a fuoco con la polizia.