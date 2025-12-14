Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Così i due killer vengono colpiti dalla polizia a Bondi Beach, le immagini dal drone durante la sparatoria alla festa ebraica – Il video

14 Dicembre 2025 - 11:34 Giovanni Ruggiero
Sono stati neutralizzati i due killer della strage di Bondi Beach, vicino a Sydney. Sulla nota spiaggia erano in corso le celebrazioni della festa ebraica dell’Hanukkah con centinaia di famiglie della comunità locale.

Nelle immagini dal drone si vede il momento in cui la polizia colpisce i due attentatori. Uno è rimasto ucciso sul colpo, mentre l’altro è morto per le ferite riportate nello scontro a fuoco con la polizia.

