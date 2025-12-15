Usa, l’Fbi sventa un attentato contro la polizia per l’immigrazione: «Volevano colpire la notte di Capodanno»

Dietro il «complotto terroristico» ci sarebbe un gruppo «di estrema sinistra» e anti-forze dell'ordine, operativo a Los Angeles e New Orleans. Arrestate quattro persone

L’Fbi ha sventato un presunto complotto terroristico che prevedeva attentati dinamitardi contro veicoli e agenti dell’Immigration and Customs Enforcement, la polizia americana per l’immigrazione, a Los Angeles. Lo ha annunciato la procuratrice generale Pam Bondi, parlando dell’arresto di quattro persone. L’intelligence interna statunitense sostiene di aver smascherato un gruppo antigovernativo di estrema sinistra, noto come Turtle Island Liberation Front (Tilf), che avrebbe pianificato una serie di attentati dinamitardi per la notte di Capodanno nell’area di Los Angeles.

Il gruppo di estrema sinistra

Kash Patel, direttore dell’Fbi, ha descritto il Tilf come «un gruppo estremista motivato da un’ideologia filo-palestinese, anti-forze dell’ordine e antigovernativa». Secondo il numero uno dell’intelligence americano, i quattro indagati «stavano presumibilmente pianificando attacchi coordinati con ordigni esplosivi improvvisati la notte di Capodanno, prendendo di mira cinque diverse località nell’area di Los Angeles». Una quinta persona è stata arrestata a New Orleans, in Lousiana, con le stesse accuse.

Gli attentati contro gli agenti anti-immigrazione

La procuratrice generale Bondi ha dichiarato che gli arresti «hanno impedito quello che sarebbe stato un complotto terroristico enorme e orribile» nella contea di Orange e a Los Angeles. Oltre alla minaccia di molteplici attentati in California, il gruppo avrebbe anche pianificato di colpire agenti e veicoli utilizzati dall’Immigration and Customs Enforcement (Ice) per attuare la stretta sull’immigrazione del presidente Donald Trump. Da diversi mesi, l’agenzia è oggetto di contestazioni e proteste per via dei metodi, spesso brutali e sbrigativi, con cui eseguisce gli ordini di espulsione dal Paese per i migranti illegali.

Il piano con gli ordigni artigianali e il viaggio nel deserto

Le quattro persone arrestate sono state identificate come Audrey Carroll, Zachary Page, Dante Gaffield e Tina Lai. Secondo le accuse è stato rinvenuto un documento che delineava una serie di attentati denominati «Operation midnight sun». Il piano prevedeva di collocare zaini contenenti «bombe a tubo complesse» di fabbricazione artigianale in cinque località, prendendo di mira due aziende statunitensi non identificate. I presunti cospiratori «hanno compiuto numerosi passi verso l’esecuzione del piano di attentati», compreso un viaggio nel deserto del Mojave la scorsa settimana per testare dispositivi esplosivi.

Foto copertina: EPA/Olga Fedorova