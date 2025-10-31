Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
ESTERIArrestiFBIHalloweenTerrorismoUSA

Usa, Fbi sventa l’attentato di Halloween in Michigan: diversi arresti

31 Ottobre 2025 - 15:16 Alba Romano
embed
michigan attentato halloween
michigan attentato halloween
La polizia di Dearborn ha dichiarato in un post sui social media che il dipartimento era stato informato delle operazioni

L’Fbi ha dichiarato di aver sventato un potenziale attacco terroristico durante il weekend di Halloween in Michigan, arrestando diversi sospettati. «Questa mattina, l’Fbi ha arrestato diversi soggetti in Michigan che stavano presumibilmente pianificando un attacco violento durante il weekend di Halloween», ha scritto il direttore dell’FBI Kash Patel su X. «A breve maggiori dettagli», ha scritto Patel. «Grazie agli uomini e alle donne dell’Fbie alle forze dell’ordine che sono di guardia 24 ore su 24, 7 giorni su 7», ha aggiunto. La polizia di Dearborn ha dichiarato in un post sui social media che il dipartimento era stato informato che l’FBI aveva condotto operazioni nella città venerdì e ha assicurato ai residenti che non vi è alcuna minaccia.

(in aggiornamento)

Articoli di ESTERI più letti
1.

Olanda, la sconfitta di Geert Wilders e la vittoria del «più giovane primo ministro gay»

2.

Scende dalla nave da crociera e si dimenticano di lei. L’80enne abbandonata sull’isola deserta: il giallo sulla tragica escursione

3.

Trump avvia la smobilitazione dall’Europa, il taglio alle truppe nell’Est: «Ma resta l’impegno Nato». Crosetto: «Dovremo difenderci da soli»

4.

Trump ordina test di lancio delle armi nucleari Usa. La Cina: «Mina gli equilibri mondiali». Il Cremlino: «Pronti a agire di conseguenza» – Il video

5.

Francesca Albanese accusa 63 Paesi di complicità nello sterminio di Gaza: tra loro anche l’Italia. Roma non ci sta: «Rapporto poco credibile e imparziale»

leggi anche
donald trump vladimir putin incontro budapest
ESTERI

Perché Trump ha cancellato l’incontro con Putin sull’Ucraina a Budapest

Di Alba Romano
covid-autismo-studio-gravidanza
ESTERI

«Il Covid in gravidanza può aumentare il rischio di autismo e ritardi nello sviluppo dei bambini»: lo studio Usa

Di Ugo Milano
ESTERI

Il sesso senza consenso è stupro, la Francia approva la legge dopo il caso di Gisèle Pelicot: ecco cosa prevede

Di Ugo Milano