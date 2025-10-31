Perché Trump ha cancellato l’incontro con Putin sull’Ucraina a Budapest

Il colloquio teso tra Lavrov e Rubio. E la richiesta di concessioni territoriali a Kiev

L’Amministrazione Usa ha deciso di cancellare l’incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin che era in programma a Budapest per le rigidità russe nelle richieste rispetto all’Ucraina. Lo scrive il Financial Times che cita fonti ben informate. E spiega che la decisione di annullare il vertice è stata presa dopo una telefonata tesa tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il Segretario di Stato americano Marco Rubio.

La lite tra Rubio e Lavrov

Al termine del colloquio Rubio ha informato Trump che la Russia non era seriamente intenzionata a negoziare un accordo. Tra le richieste russe citate dal Financial Times c’è quella della cessione di territorio da parte dell’Ucraina in cambio del cessate il fuoco. Nell’articolo si legge che, pochi giorni dopo che Trump e Putin avevano concordato di incontrarsi nella capitale ungherese per discutere su come porre fine alla guerra in Ucraina, il ministero degli Esteri russo ha inviato un promemoria a Washington. Dentro c’erano le richieste per affrontare quelle che il leader del Cremlino definisce le “cause profonde” del conflitto. Ovvero la necessità di concessioni territoriali, una drastica riduzione delle forze armate ucraine e garanzie che non entrerà mai a far parte della Nato.

La tesi del missile

Secondo invece il ministero degli Esteri ucraino è stato l’attacco con un missile da crociera sviluppato in segreto a spingere Trump ad abbandonare l’accordo sul controllo degli armamenti nucleari con Mosca durante il suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti. L’agenzia di stampa Reuters scrive che i commenti di Andrii Sybiha sono la prima conferma che la Russia ha utilizzato il missile 9M729 lanciato da terra in combattimento. In Ucraina o altrove. La Russia ha lanciato il missile contro l’Ucraina 23 volte da agosto, ha dichiarato a Reuters un secondo alto funzionario ucraino. L’Ucraina ha anche registrato due lanci del 9M729 da parte della Russia nel 2022, ha affermato la fonte.