Storm Shadow: così l’Ucraina colpisce in Russia con i missili del Regno Unito – I video

Secondo Kiev, la struttura produce polvere da sparo e carburante per missili. Per colpirla usati gli Storm Shadow inglesi

Un attacco a sorpresa, nelle ultime 24 ore, contro obiettivi situati in profondità nei territori russi. Con un raid «combinato su larga scala», utilizzando aerei e missili, l’esercito ucraino ha danneggiato in maniera «massiccia» l’impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca. Per colpire la struttura, fondamentale nell’economia militare e industriale di Mosca, Kiev avrebbe utilizzato anche gli Storm Shadow, missili da crociera guidati a lungo raggio che la Gran Bretagna ha messo a loro disposizione.

L’attacco contro una fabbrica di polvere da sparo e carburante

È un successo l’operazione militare ucraina, con cui sono «riusciti a penetrare il sistema di difesa aerea russo». L’obiettivo era proprio quello, l’impianto di Bryansk, «una parte importante dell’industria della difesa russa». La struttura, secondo Kiev, produce polvere da sparo, esplosivi e componenti di carburante per i missili usati dall’esercito russo. Gli Storm Shadow, come scrive Bbc, vengono lanciati da un aereo a una distanza di circa 250 chilometri dall’obiettivo. Il missile poi scende in picchiata guidato dal suo gps e si dirige a piena velocità sull’obiettivo per sfuggire ai radar. «L’attacco è avvenuto lo stesso giorno in cui il primo ministro britannico Keir Starmer e altri leader europei hanno promesso di aumentare la pressione sull’economia russa e sulla sua industria della difesa», fa notare il quotidiano inglese.

Raid russi su Kiev: 6 morti, 2 bambini. Blackout nella regione

Non si sono però calmati gli attacchi russi sull’Ucraina. Sarebbero almeno sei le vittime dei raid notturni sulla regione di Kiev, tra cui due bambini: «Un’altra notte che dimostra che la Russia non sente abbastanza pressione e prolunga la guerra», ha scritto sui social il presidente Volodymyr Zelensky. Nella zona della capitale si sono registrate interruzioni di corrente. «Le città comuni sono state attaccate, principalmente le nostre infrastrutture energetiche ma anche molti edifici residenziali sono stati colpiti». A finire nel mirino russo anche le regioni di Zaporizhzhia, Odessa, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnytsia, Cherkasy e Sumy.