Putin piazza nuovi missili in Bielorussia, la scoperta dei ricercatori Usa: «Così sarà più facile colpire l’Europa»

Secondo la Reuters la Russia sta posizionando nuove armi balistiche ipersoniche alle porte del Vecchio Continente

Con ogni probabilità, Mosca sta posizionando nuovi missili balistici ipersonici a capacità nucleare in un’ex base aerea nella Bielorussia orientale. Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters, attribuendo la scoperta a due ricercatori statunitensi che hanno studiato le immagini satellitari. Il posizionamento di questi missili, scrive l’agenzia, rafforzano di fatto la capacità della Russia di lanciare missili in tutta Europa. La valutazione dei ricercatori è sostanzialmente in linea con le scoperte dell’intelligence statunitense, ha affermato alla Reuters una persona a conoscenza della questione, che ha parlato a condizione di mantenere l’anonimato per condividere informazioni non autorizzate alla divulgazione al pubblico.

I timori dell’Europa

Che Mosca stia pensando seriamente di lanciare un qualche tipo d’attacco contro l’Europa lo ha suggerito a più riprese anche Andrius Kubilius, commissario europeo alla Difesa: «L’economia russa si è trasformata in un’economia di guerra. È per questo che dobbiamo rafforzarci: abbiamo una tabella di marcia molto chiara e due sfide da affrontare. Esiste la minaccia di una possibile aggressione russa: i nostri servizi di intelligence lo affermano pubblicamente e con chiarezza». Secondo Kubilius, Mosca potrebbe “testare” le difese europee con un attacco entro i prossimi quattro anni.

