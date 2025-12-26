Zelensky annuncia un incontro con Trump: «Molto si può decidere prima di Capodanno»

Il presidente ucraino: appuntamento nel prossimo futuro

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un messaggio su X che incontrerà il presidente Usa Donald Trump «nel prossimo futuro». E ha aggiunto che «molto può essere deciso prima del nuovo anno». In un post il presidente ucraino ha riferito degli «ultimi contatti» del negoziatore ucraino Rustem Umerov con «la parte americana» dopo la telefonata con l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero del presidente Usa, Jared Kushner. Intanto le forze russe hanno attaccato un’infrastruttura critica nella regione di Volinia, nell’Ucraina occidentale. L’attacco è avvenuto in serata, mentre nella regione erano in funzione le sirene antiaeree. Lo ha riferito Rbc-Ucraina, citando un politico locale.

L’incontro tra Trump e Zelensky

«Non stiamo perdendo un solo giorno. Abbiamo concordato un incontro al massimo livello con il presidente Trump nel prossimo futuro», ha aggiunto Zelensky. Nel frattempo la comunità di Kostiantynivka, città dell’Ucraina orientale nel distretto di Kramatorsk, nel Donetsk, continua a subire attacchi deliberati da parte delle forze russe, che utilizzano droni per dare la caccia ai civili e sferrano attacchi anche durante le missioni di evacuazione. Lo scrive su Facebook il capo dell’Amministrazione Militare della città Serhii Horbunov, riportato da Rbc-Ukraine. Secondo l’Amministrazione Militare della città di Kostiantynivka, una persona è stata uccisa in un attacco con drone, mentre altre due hanno riportato ferite di varia gravità.

Attacchi ai civili

L’amministrazione militare di Kostiantynivka avverte che non ci sono più luoghi sicuri nella comunità, poiché le forze russe stanno deliberatamente prendendo di mira veicoli e pedoni civili. Le autorità sottolineano che l’evacuazione verso regioni più sicure rimane il modo più efficace per proteggere vite umane.