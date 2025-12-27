Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Ok a riforma Corte Conti su danno erariale, Mantovano: Finora accertamenti non andavano a compimento – Il video

27 Dicembre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2025 “Chi commette dei fatti con dolo che hanno rilievo contabile risponde al 100%, quindi non c’è nessuna copertura di frodi o di reati assimilabili. Per chi determina dei danni per colpa vi è la previsione di una condanna fino a due anni della sua remunerazione da dipendente pubblico e io credo che per un dipendente pubblico, rimanere per due anni senza stipendio non sia una cosa così leggera". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando con i cronisti a palazzo Madama risponde ai rilievi delle opposizioni sulla riforma della Corte dei Conti. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Fratoianni pensa alla Palestina, Salvini alla famiglia nel bosco, Calenda non ha voglia di festeggiare: tutti gli auguri di Natale dei leader politici sui social

2.

Laura Mattarella si racconta: «Il ruolo da “first lady”? Un onore e un dovere, mia mamma lo avrebbe svolto meglio»

3.

In manovra 200 mila euro alla neonata Fondazione Napolitano guidata da Veltroni. Proposta di FdI, firmata da tutti i gruppi. Anche dal M5s sempre contro «Re Giorgio»

4.

«Anche a te e famiglia»: gli auguri social di Giorgia Meloni

5.

Manovra e Corte dei Conti, Camera e Senato aperti nell’ultimo week end dell’anno