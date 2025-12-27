Ok a riforma Corte Conti su danno erariale, Mantovano: Finora accertamenti non andavano a compimento – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2025 “Chi commette dei fatti con dolo che hanno rilievo contabile risponde al 100%, quindi non c’è nessuna copertura di frodi o di reati assimilabili. Per chi determina dei danni per colpa vi è la previsione di una condanna fino a due anni della sua remunerazione da dipendente pubblico e io credo che per un dipendente pubblico, rimanere per due anni senza stipendio non sia una cosa così leggera". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando con i cronisti a palazzo Madama risponde ai rilievi delle opposizioni sulla riforma della Corte dei Conti. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev