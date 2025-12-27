Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ATTUALITÀInchiesteLazioRomaSanità

Rifiuta una trasfusione ma il chirurgo la opera lo stesso: lei è salva, lui rischia una denuncia

27 Dicembre 2025 - 08:37 Alba Romano
embed
trasfusione sangue testimone di geova rischio denuncia
trasfusione sangue testimone di geova rischio denuncia
Il caso pochi giorni prima di Natale al Policlinico Umberto I di Roma. La paziente è una Testimone di Geova

Un medico del Policlinico Umberto I di Roma rischia di andare a processo per aver salvato la vita a una donna. Il motivo? La paziente è una Testimone di Geova e, per motivi religiosi, non voleva assolutamente che le venisse praticata una trasfusione di sangue. Trattandosi di un intervento d’urgenza, il medico ha scelto di operarla comunque, pur sapendo di poter incorrere in un reato.

La libertà religiosa e il giuramento di Ippocrate

Ora ci sono da bilanciare due principi giuridici. Da un lato, l’autodeterminazione in materia di trattamento sanitario e la libertà religiosa, entrambe sancite dalla Costituzione e che difendono la posizione della donna. Dall’altro, per i medici fa fede il giuramento di Ippocrate: «Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio».

Il dibattito in pronto soccorso

La vicenda finita al centro delle cronache risale al 18 dicembre scorso, quando la donna – circa 40 anni e con figli – si presenta al pronto soccorso lamentando forti dolori all’addome. Ai medici spiega che le era stato praticato un intervento di bypass gastrico, ossia una riduzione dello stomaco, finalizzata alla perdita di peso. Durante la visita, i sanitari si rendono conto che dev’essere operata d’urgenza, ma lei insiste che non vuole essere trasfusa.

La consulenza del magistrato e l’operazione

Il medico, dunque, si consulta con il magistrato della procura di Roma in turno quel giorno. Quest’ultimo gli ricorda l’orientamento della Cassazione, secondo cui i Testimoni di Geova hanno il diritto costituzionale di rifiutare le trasfusioni di sangue. Insomma, anche in caso di pericolo di vita, il rifiuto della paziente deve essere rispettato dai medici. A questo punto, il chirurgo decide di operarla e, come da previsioni, ricorre alla trasfusione di sangue. Il risultato è positivo, almeno dal punto di vista medico: la donna sta bene ed è fuori pericolo. Non è escluso, però, che possa denunciare il medico per violenza privata.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, spunta un video inedito con Sempio sul pc di Chiara Poggi: «Aperto il giorno dopo il delitto». Ma la casa era sotto sequestro

2.

Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava in casa famiglia: «Non apre al dialogo». I rifiuti al sondino anti intossicazione e agli antibiotici

3.

Famiglia nel bosco, perché Roberta Bruzzone difende i giudici: «Bravi genitori, ma così i diritti dei bambini non sono rispettati»

4.

«I culattoni, tutti insieme»: la frase rivolta alla curia romana in diretta su Vatican News – Il video

5.

La condanna di Grillo jr e lo stupro «brutale» di gruppo. Il silenzio di Ciro dopo quelle parole a Corona: «Noi imbarazzati, come potevamo stuprarla?»

leggi anche
SALUTE

Attenti all’idrossiclorochina: può risvegliare herpes zoster e tbc. Avviso Aifa sul Plaquenil, il farmaco che Trump suggerì contro il Covid

Di Fosca Bincher
104enne-infarto-salvata-ospedale
ATTUALITÀ

Colpita da un infarto a 104 anni, anziana salvata all’ospedale di Potenza: l’intervento nel giorno della vigilia di Natale

Di Alba Romano
medico finto condana santagostino
ATTUALITÀ

Si finge dottoressa e cura a casaccio oltre 800 pazienti: «Volevo farmi accettare da mia suocera»

Di Alba Romano
giancarlo giorgetti manovra fiducia
POLITICA

Il governo pone la fiducia sulla Manovra. Giorgetti al Senato: «Parlamenti esautorati, aggiorniamo la democrazia»

Di Alba Romano