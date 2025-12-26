Attenti all’idrossiclorochina: può risvegliare herpes zoster e tbc. Avviso Aifa sul Plaquenil, il farmaco che Trump suggerì contro il Covid

Nella gazzetta ufficiale del 24 dicembre pubblicato il provvedimento per cambiare il bugiardino del farmaco prodotto da Sanofi, che all’inizio della pandemia suscitò inutili speranze. Poi fu accusato di avere aggravato la situazione, ma restò una bandiera no vax contro i vaccini Pfizer e Moderna

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha chiesto di rivedere il bugiardino del Plaquenil, il farmaco antimalarico a base di idrossiclorochina che divenne famoso nelle prime settimane della pandemia quando era stata ipotizzata una sua efficacia preventiva sul Coronavirus, poi non confermata, ma restata per anni una bandiera dei no vax contro i vaccini per il Covid-19. Ora dovranno essere avvisati i pazienti che l’utilizzo del farmaco potrebbe contribuire alla riattivazione del virus dell’herpes zoster e perfino di quello della tubercolosi.

Le nuove avvertenze spiegate sulla Gazzetta ufficiale del 24 dicembre

Il provvedimento dell’Aifa risale all’11 dicembre scorso, ma è stato reso pubblico nell’ultima gazzetta ufficiale, quella del 24 dicembre. E spiega che la nuova condizione per la messa in commercio del Plaquenil, prodotto da Sanofi, è quella di un «aggiornamento del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo con le nuove evidenze riguardanti la riattivazione del virus dell’herpes zoster e della tubercolosi, modifiche editoriali minori». I prodotti già in commercio non devono però essere ritirati anche se non contengono le nuove avvertenze: potranno essere venduti fino alla data di scadenza.

La speranza delusa sul farmaco nei primi tempi del Covid. Poi divenne bandiera dei no vax

Donald Trump quando consigliò il Plaquenil contro il Covid, marzo 2020

Il Plaquenil sparì dalle farmacie italiane fra marzo e aprile del 2020, a inizio pandemia, dopo che un microbiologo francese, Didier Raoult, ne aveva ipotizzato l’efficacia contro il Covid parlandone anche al presidente del suo paese, Emmanuel Macron. Non avendo altre soluzioni in quelle settimane contro la pandemia, ne autorizzarono l’uso sia la Fda negli Usa che l’Ema in Europa e l’Aifa in Italia. Fra gli sponsor all’epoca della idrossiclorochina anche Donald Trump che stava concludendo il suo primo mandato da presidente americano («Cosa vi costa provare?», disse agli americani), e il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Poche settimane dopo, però, l’Aifa ritirò la sua autorizzazione ad usare il Plaquenil contro il Covid «per mancanza di qualsiasi evidenza scientifica», e così accadde anche con le altre agenzie del farmaco. Studi scientifici successivi avrebbero poi accusato l’idrossiclorochina di avere provocato migliaia di morti per quel suo uso improprio. Ma non convinsero medici e militanti no vax, che ne fecero ancora a lungo una bandiera contro l’utilizzo dei vaccini Covid di Pfizer e Moderna.