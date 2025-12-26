Il milione di Epstein Files persi e ritrovati dall’Fbi

I sospetti sui nomi dei cospiratori. E la decisione del Dipartimento

Un milione di Epstein Files. Documenti potenzialmente correlati a Jeffrey Epstein sono stati ritrovati dalle autorità statunitensi. Che ne hanno promesso la pubblicazione nelle prossime settimane. L’Fbi e i procuratori federali di New York hanno informato il Dipartimento della Giustizia della scoperta. «Abbiamo avvocati che lavorano 24 ore su 24 per esaminare e apportare le modifiche richieste dalla legge per proteggere le vittime. Pubblicheremo i documenti il ​​prima possibile», hanno fatto sapere i funzionari.

Alcune settimane

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che potrebbero volerci alcune settimane prima che tutti i fascicoli vengano resi pubblici. Il DoJ è sotto accusa per non aver reso pubblici tutti i fascicoli su Epstein entro il 19 dicembre, termine previsto da una nuova legge. L’agenzia ha affermato che «continuerà a rispettare pienamente la legge federale e le direttive del presidente Trump di pubblicare i file». La dichiarazione non specificava come l’FBI e il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York fossero venuti a conoscenza del materiale aggiuntivo. Epstein era accusato di traffico sessuale di minori nello Stato quando è morto in attesa di processo in una prigione di New York.

Le censure

La notizia arriva dopo che il dipartimento di giustizia ha pubblicato migliaia di documenti, alcuni dei quali pesantemente censurati, relativi alle indagini su Epstein. Il dipartimento ha rilasciato i documenti in lotti. I funzionari di alto livello hanno affermato che centinaia di migliaia di documenti devono ancora essere rilasciati. I file sono stati resi pubblici dopo che il Congresso ha approvato l’Epstein Files Transparency Act, firmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha ordinato all’agenzia di condividere tutti i documenti con il pubblico, proteggendo al contempo l’identità delle vittime. Molti dei documenti pubblicati, tra cui video, foto, e-mail e documenti investigativi, presentano pesanti censure. Tra queste i nomi delle persone che l’FBI sembra citare come possibili cospiratori nel caso Epstein.

I nomi cancellati dagli Epstein Files

Il dipartimento di giustizia è stato criticato dai legislatori di entrambe le fazioni per la quantità di cancellazioni, che la legge consente solo per proteggere l’identità delle vittime e le indagini penali in corso. In un post su X dopo l’annuncio della scoperta dei documenti aggiuntivi, il principale esponente democratico della Commissione di vigilanza della Camera Robert Garcia, ha accusato la Casa Bianca di aver «illegalmente» nascosto i file. La legge approvata dal Congresso e firmata il mese scorso da Trump stabilisce che non è consentito censurare nomi e informazioni che potrebbero essere imbarazzanti o causare danni alla reputazione. E chiede espressamente al Dipartimento di Giustizia comunicazioni interne e promemoria che specifichino chi è stato indagato e le decisioni se «incriminare, non incriminare, indagare o rifiutare di indagare su Epstein o i suoi soci».

Le email

Nei documenti sono incluse email che sembrano essere state scambiate tra membri dell’FBI nel 2019 e che menzionano 10 possibili collaboratori di Epstein. Le e-mail affermavano che sei membri del gruppo erano stati citati in giudizio. Tra questi, tre in Florida, uno a Boston, uno a New York e uno nel Connecticut. I possibili cospiratori nei crimini di Epstein sono al centro dell’attenzione delle sue vittime e di diversi legislatori che hanno chiesto maggiore trasparenza al dipartimento di giustizia.