Epstein, una foto con Trump sparisce dal sito del governo. Svanite anche le foto della sala-massaggi degli orrori: «Cosa volete insabbiare?»

La procuratrice generale non ha ancora fornito risposte riguardo alla scomparsa. Intanto molti americani attendono il rilascio dei resoconti delle vittime, raccolti negli anni dall’Fbi

Oltre 13mila file su Epstein sono stati pubblicati tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, tenendo parzialmente parte alla promessa di Trump di rendere pubblico tutto il pubblicabile riguardo al caso del finanziere pedofilo. I rimanenti documenti saranno rilasciati nelle prossime settimane, ma già sedici immagini risultano scomparse dal sito su cui il dipartimento di Giustizia le aveva in un primo momento rese disponibili. Tra queste ci sarebbe una delle foto in cui è visibile lo stesso Donald Trump.

La foto di Trump scomparsa

A sottolineare la mancanza quantomeno curiosa sono i democratici della Commissione di vigilanza alla Camera, che in un post sui social hanno ripubblicato la foto mancante attaccando la procuratrice generale Pam Bondi: «È vero che è stata rimossa? Cos’altro state insabbiando? C’è bisogno di trasparenza per il pubblico americano». Lo scatto in questione è stato preso dagli agenti durante la prima perquisizione della enorme dimora privata di Jeffrey Epstein a Manhattan. Si vede una cassettiera decorata da diverse cornici di foto, in cui si intravede anche papa Giovanni Paolo II. Nel primo cassetto, aperto, spunta una foto in cui è inconfondibile la presenza di Donald Trump e della complice di Epstein, Ghislaine Maxwell. Nessuno dei due sembra compiere atti penalmente rilevanti in quel momento, ma si limitano a sorridere alla fotocamera in compagnia di Melania Trump e dello stesso Epstein.

Le altre foto mancanti e la delusione degli americani

La pubblicazione di una prima parte degli Epstein Files è stata accolta con una doppia reazione di disgusto e di indignazione, tra chi ha visto immagini di cose finora solo raccontate dalle vittime e chi si aspettava molta più trasparenza e si è visto pubblicati interi documenti censurati. Oltre alla foto di Trump con Epstein, sono sparite dal sito del dipartimento di Giustizia anche diverse foto della famigerata sala massaggi al terzo piano della villa di Manhattan, quella dove moltissimi episodi di violenza su ragazzine minorenni si sarebbe consumato. Gli scaffali, come si nota da alcune delle foto pubblicate, erano pieni di lubrificanti e sex toys di ogni genere, ma anche di una palla e di una catena d’argento. Una sorpresa che si aggiunge alla delusione di aver potuto leggere – almeno per ora – migliaia di pagine mai pubblicate prima che mancano di mettere concretamente in evidenza i legami tra Epstein e i potenti del mondo. Tra i file più attesi ci sono i resoconti delle vittime all’Fbi e i promemoria interni al dipartimento di Giustizia nel 2007 e 2008, quando Epstein riuscì ad accedere a un patteggiamento favorevole senza consultare le vittime che lo avevano denunciato.