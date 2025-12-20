Epstein files, la 13enne portata a Mar-a-Lago da Trump: «È una bella ragazza, vero?»

La storia della vittima finita nella residenza del presidente. Ha partecipato a un concorso di bellezza per adolescenti. Una denuncia per pornografia ignorata dall'Fbi

Migliaia di pagine di documenti. Centinaia di foto e video. Una rubrica telefonica di quasi 100 pagine. E i nomi, censurati, di 1.200 giovani donne abusate da Jeffrey Epstein e i suoi sodali. Tra cui una 13enne che ha raccontato di essere stata portata a Mar-a-Lago, residenza di Donald Trump. Gli Epstein Files pubblicati con censura riservano sorprese. In quell’occasione, si legge nei documenti del tribunale, Epstein diede una gomitata al tycoon e disse: «È una bella ragazza, vero?». Trump sorrise e annuì in segno di assenso. Nel 2021 la vittima ha testimoniato al processo contro Ghislaine Maxwell. Dichiarando di aver partecipato al concorso di bellezza Miss Teen Usa del 1998, all’epoca gestito dal presidente americano.

La 13enne a Mar-a-Lago

Nel 2016 cinque concorrenti dell’edizione del 1997 della competizione hanno raccontato a Buzzfeed News che Trump era entrato nel loro spogliatoio mentre si stavano cambiando. Tra i file c’è anche una denuncia che risale al 1996 per pedopornografia nei confronti di Epstein. L’Fbi non l’ha mai presa in considerazione. A presentarla era stata Maria Farmer, che aveva lavorato per lui. Alcuni degli investigatori che avevano visto la denuncia però la accusarono di aver inventato tutto.

«Ho aspettato 30 anni. Non ci posso credere. Non possono più darmi della bugiarda», ha detto poche ore dopo la divulgazione dei documenti. Sottolineando che l’Fbi «dovrebbe vergognarsi per non aver protetto quelle ragazze». «Se il governo avesse fatto il suo dovere e avesse indagato sulla denuncia di Maria, oltre 1000 vittime avrebbero potuto essere risparmiate e 30 anni di traumi evitati», ha commentato l’avvocata della donna Jennifer Freeman.

I 2,8 gb di Epstein Files

I documenti resi disponibili occupano uno spazio di 2,8 gigabyte. Sono circa 3965, suddivisi in quattro database. La maggior parte sono Pdf che contengono fotografie. Ma anche video della cella di Epstein il giorno del suo suicidio nel 2019. Gran parte del contenuto dei file è censurato, come un documento intitolato “Massaggiatrici” contenente un elenco di 254 nomi, tutti nascosti. Un altro documento contiene una directory in cui sono visibili solo i nomi.

Tra questi figurano gli attori Alec Baldwin e Dustin Hoffman, diversi membri della famiglia Kennedy e il miliardario Rupert Murdoch. Anche il nome di Trump è elencato, cerchiato a mano. Una nota manoscritta sugli «indirizzi email importanti» si riferisce anche a Jean-Luc Brunel come “scout” di giovani donne. L’agente di modelle francese era stato accusato di violenza sessuale da Virginia Giuffre, una delle vittime del finanziere. Anche lui fu trovato morto 25 anni dopo nella sua cella, prima del processo.

Clinton e Jackson

Un file contenente decine di immagini censurate mostra persone nude o poco vestite. Mentre altre foto mostrano Epstein e i suoi compagni, con i volti mascherati, che impugnano armi da fuoco. L’ex presidente democratico Bill Clinton, già presente in immagini del dossier precedentemente pubblicate, appare in diverse foto. Lo si vede, in particolare, in una jacuzzi, accanto a una persona nascosta da un rettangolo nero. Altre immagini mostrano Epstein con l’attore Kevin Spacey, Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross e l’ex principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson.