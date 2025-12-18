Bill Gates, Noam Chomsky, la misteriosa “Lolita”. Chi c’è nelle nuove foto dei file di Epstein – Le immagini

Tra gli scatti inediti diffusi dai Democratici Usa spunta anche una chat col tariffario osceno per i traffici di ragazze

Spuntano cinque nuove immagini dal dossier su Jeffrey Epstein, il finanziere americano accusato di abusi sessuali e traffico internazionale di minori e morto in carcere. A diffonderle sono stati i democratici della Commissione di Vigilanza della Camera. Tra le immagini diffuse alla rinfusa, si vede un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, il noto linguista Noam Chomsky su un aereo insieme a Epstein, Bill Gates accanto a una donna con il volto oscurato, un piede femminile con una citazione di Lolita (il romanzo di Nabokov) scritta sopra e uno screenshot di conversazioni via sms in cui si discute l’invio di ragazze con dettagli su età (18 anni), altezza, peso e provenienza. Quest’ultima non è oscurata, le ragazze in questione sono della Russia e c’è anche un riferimento all’area Schengen.

Le chat

«Non lo so, prova a mandare qualcun’altra. Ho un’amica scout, oggi mi ha mandato alcune ragazze. Ma chiede 1.000 dollari a ragazza. Ti mando le ragazze ora. Forse qualcuna andrà bene per J?», si legge nei messaggi pubblicati. Al momento, però, il contesto delle immagini rimane ignoto e gli inquirenti continuano a valutare il materiale per eventuali sviluppi investigativi. Non è chiaro chi fossero i partecipanti alla conversazione né dove e quando siano stati scattati gli scatti.

Le foto pubblicate dai dem

La Commissione di Vigilanza Usa precisa che le foto sono state rese pubbliche così come ricevute dalla proprietà di Epstein e che si tratta solo di un primo estratto delle oltre 95mila immagini consegnate la scorsa settimana, ancora in fase di esame. I messaggi mostrano anche riferimenti a compensi economici, ma non viene chiarito chi siano i partecipanti né quando siano avvenuti gli scambi.