«Ho mal di testa», e va a dormire: 27enne di Treviso muore in vacanza con gli amici a Barcellona

Il ragazzo si chiamava Francesco Pozzoli ed è stato vittima di un'emorragia cerebrale

Un malore improvviso ha causato la tragica morte di Francesco Pozzoli, un ragazzo di 27 anni di Treviso, durante una vacanza a Barcellona. La sera del 15 dicembre, mentre trascorreva il weekend con amici e colleghi dell’agenzia per cui lavorava, il giovane aveva detto: «Non mi sento bene, vado a letto». Quando gli amici sono saliti a controllare se stesse bene, si sono accorti della gravità della situazione. Nella notte, infatti, un’emorragia cerebrale lo ha stroncato. All’arrivo dei medici, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Il caso è avvenuto nei giorni scorsi, ma è stato reso noto solo ora.

Chi era Francesco Pozzoli

Il 27enne alloggiava in un hotel non lontano dalla Sagrada Familia, dove la famiglia si è recata dopo aver appreso la tragica notizia. Figlio di Elisabetta Li Volsi e del bancario Alfio Pozzoli, Francesco aveva vissuto a Milano prima di trasferirsi a Treviso tre anni fa. Appassionato di vela e motociclista, stava per iniziare un nuovo lavoro e progettava di convivere con la fidanzata Giulia. Secondo quanto ricostruito, a parte la frase detta agli amici, Francesco non aveva manifestato altri sintomi che facessero sospettare un problema così grave.