Un anno sabbatico per i ragazzi nell’esercito, l’idea del governo Uk per spingere l’arruolamento

Il gap year sarà proposto a chi ha meno di 25 anni per toccare con mano la vita militare. Dalla prossima primavera saranno aperte le candidature per i primi 150 posti

Un anno sabbatico dopo il liceo, non per girare il mondo prima di tornare sui banchi universitari ma per imbracciare un’arma e avere un assaggio dell’esercito. Il governo di Sua Maestà è pronto a lanciare un nuovo programma di gap year, appunto anno sabbatico, a scopo di addestramento. L’esercito, la marina reale e l’aeronautica militare apriranno agli inizi del 2026 alle adesioni a nuovi programmi creati ad hoc per i neolaureati. Questi, prima ancora di scegliere una strada per la continuazione dei loro studi o per l’ingresso nel mondo del lavoro, avranno così la possibilità di toccare con mano la vita militare. E così scegliere consapevolmente se continuare su quella via o ritornare a progetto di studio o lavoro.

Il programma britannico

Niente di obbligatorio né forzato. Anzi, al momento il governo starebbe valutando di aprire solo 150 posti per l’esercito, segno che non si aspettano grande richiesta. Ma l’obiettivo sarebbe arrivare almeno a mille reclute all’anno, a cui sarebbero proposti diversi percorsi in base a quali forze armate sceglieranno. Per l’esercito si dovrebbe trattare di almeno 13 settimane di addestramento distribuite su due anni di tempo, per la marina invece il programma sarebbe più intenso e concentrato nel tempo. La Royal air force (Raf) non ha ancora precisato come sarebbe organizzato il “gap year”.

L’offerta per i giovani

I programmi sono rivolti ai giovani sotto i 25 anni, che durante quell’anno saranno stipendiati come veri e propri militari (anche se la busta paga non è ancora stata quantificata). La promessa del governo britannico è di offrire ai suoi ragazzi e ragazze «competenze e formazione incredibili». In particolare si tratterebbe di competenze di leadership, lavoro di squadra e risoluzione dei problemi che li prepareranno «per la vita». E che, nel caso decidessero di rimanere tra i ranghi, sarebbe un utilissimo contributo alla lotta che il Regno Unito deve «affrontare in una nuova era di difesa».

L’esempio australiano

Come scrive la Bbc, l’anno sabbatico è un programma che Londra ha elaborato prendendolo quasi totalmente da una misura in vigore in Australia da oltre dieci anni. Lì giovani tra i 17 e i 24 anni possono arruolarsi temporaneamente per un anno, facendosi così «un’idea della vita militare e godendo di esperienze uniche che non si possono trovare altrove». Per rassicurare chi sosteneva che questo progetto fosse fatto a misura della minaccia russa, l’ex capo dell’esercito britannico Richard Dannatt ha sostenuto che le nuove reclute avrebbero un «impatto marginale» sulla attualità. Ma, allo stesso tempo, «offrirebbe a un certo numero di persone che potrebbero scegliere un percorso professionale diverso nella vita la possibilità di conoscere le forze armate, la disciplina e le capacità di risoluzione dei problemi».