Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
POLITICAArmiLazioRomaSergio Mattarella

Mattarella difende le spese militari: «Poco popolari ma mai così necessarie». E avverte: «La democrazia è sfidata da involuzioni autoritarie»

19 Dicembre 2025 - 20:46 Ugo Milano
embed
Il discorso del presidente della Repubblica alla cerimonia per gli auguri di fine anno al Quirinale

«La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la difesa collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare, ma poche volte come ora, è necessario». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per gli auguri di fine anno alle alte cariche dello Stato, tenutasi al Quirinale, sottolineando l’importanza del contributo del nostro Paese alla difesa comune europea come «strumento di deterrenza contro le guerre e, insieme, salvaguardia dello spazio condiviso di libertà e di benessere». Perché, ha aggiunto, «oggi sicurezza nazionale e sicurezza europea sono indivisibili, qualunque sia la prospettiva con la quale affrontiamo il tema della protezione della libertà e dello sviluppo delle nostre società».

La democrazia in pericolo

Nel suo discorso, il capo dello Stato ha sottolineato anche le sfide che i sistemi democratici devono affrontare: «Il modello democratico oggi appare sfidato da Stati sempre più segnati da involuzioni autoritarie che, contro la storia, si propongono come modelli alternativi. Una sfida per i sistemi democratici oggi deriva anche dal tentativo di ignorare e cancellare il confine tra libertà e arbitrio. La pretesa di rimuovere i limiti ai comportamenti individuali, unita alle potenzialità offerte dalle tecnologie, rischia di travolgere ordinamenti democratici e stato di diritto».

L’appello: «Su alcuni temi i politici lavorino insieme»

Rivolgendosi poi alle forze politiche, il presidente ha fatto un appello alla necessità di lavorare insieme sui grandi temi nazionali: «È legittimo e necessario che ogni forza politica abbia la sua agenda, le sue priorità, una sua visione della realtà e delle dinamiche che la muovono. Ma oltre al confronto e alla fisiologica dialettica deve esserci anche la condivisione di alcuni obiettivi fondamentali su cui lavorare insieme per assicurare il bene dell’Italia», ha dichiarato. Mattarella ha ricordato che certe questioni «vanno oltre l’orizzonte delle legislature, e attraversano le eventuali alternanze tra maggioranze di governo. Temi che richiedono programmi a lungo termine, investimenti di risorse ingenti, impegni e sacrifici che riguarderanno le generazioni che verranno. Questioni strategiche che definiscono per il loro contenuto il futuro della nostra Repubblica». E, infine, ha rivolto un ringraziamento a chi svolge il proprio mandato «con lo sguardo rivolto non alle successive elezioni ma all’orizzonte del bene comune dell’Italia».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sorpresa dal bilancio del Senato: Ignazio La Russa ha perdonato gli assenteisti. E a tutti i senatori è stata pagata senza multe la diaria mensile da 3.500 euro netti. La spiegazione del Senato

2.

Manovra, il nodo è sulle pensioni. Salvini: «Rendere difficile il riscatto della laurea? Non mi sembra il momento di allungare l’età pensionabile»

3.

Deepfake, tutti i partiti firmano l’appello contro la diffusione di video e foto falsi tranne la Lega di Matteo Salvini

4.

Matteo Renzi pubblica la caricatura di Giorgia Meloni nelle vesti di Maria Antonietta: «Fare la spesa costa troppo? Che mangino kebab»

5.

Elly Schlein e la letterina di Natale a Meloni. La frecciata su Domenica In: «Pane più caro del 28%, ma che gli italiani mangino pastarelle, giusto?» – Il video

leggi anche
mattarella-minaccia-nucleare
POLITICA

Mattarella e i venti di guerra in Europa: «Minacciare l’arma nucleare è un crimine contro l’umanità». La strigliata a Musk e le big tech

Di Ugo Milano
prima della scala 2025
CULTURA & SPETTACOLO

Prima della Scala, oltre 11 minuti di applausi per «Lady Macbeth». Fontana: «Poche istituzioni? Ce ne faremo una ragione» – Il video

Di Ugo Milano
mattarella
POLITICA

Mattarella e le standing ovation a Padova. La prima uscita pubblica dopo le tensioni con Palazzo Chigi – Il video

Di Stefania Carboni
francesco saverio garofani consiglio supremo difesa 007 russia
POLITICA

Chi ha registrato Garofani sul “piano del Quirinale” contro Meloni? «C’è odore di 007 russi»

Di Alessandro D’Amato
francesco-garofani-giorgia-meloni-sergio-mattarella-piano-quirinale-complotto
POLITICA

Una cena tra romanisti dietro il presunto «piano del Quirinale» per fermare Giorgia Meloni

Di Alessandro D’Amato
sergio mattarella giorgia meloni
POLITICA

Scontro Meloni-Quirinale: ecco l’email integrale con le frasi di Garofani inviata da un utente anonimo

Di Sofia Spagnoli
POLITICA

Caso Garofani, nuovo gelo al Quirinale dopo il colloquio Meloni-Mattarella. FdI: «Caso chiuso»

Di Stefania Carboni