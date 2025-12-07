Alla Prima della Scala «Lady Macbeth», assenti Mattarella e Meloni. Fontana: «Poche istituzioni? Ce ne faremo una ragione». In sala gli ospiti, fuori le proteste – Il video

S’inaugura stasera a Milano, come da tradizione nel giorno di Sant’Ambrogio, la stagione lirica del Teatro alla Scala. Presenti la senatrice Segre e il ministro della Cultura Giuli

S’inaugura stasera a Milano, come da tradizione nel giorno di Sant’Ambrogio, la stagione lirica del Teatro alla Scala, con l’opera Una lady Macbeth del distretto di Mcesk, diretta da Riccardo Chailly, al suo dodicesimo e ultimo 7 dicembre come direttore musicale del teatro. Lo spettacolo ha avuto l’incasso più alto mai registrato: 2 milioni 800 mila euro, ben più dei due milioni 580 mila euro della Forza del Destino dello scorso anno. Assenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato, Ignazio la Russa. Interpellato sull’assenza delle massime cariche dello Stato, il governatore lombardo, Attilio Fontana, ha commentato con ironia: «Ce ne faremo una ragione, viviamo bene anche da soli». In sala, il sindaco di Milano, Beppe Sala, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la senatrice a vita Liliana Segre ma anche volti dello spettacolo e della musica, dall’attore Pierfrancesco Favino ai cantanti Mahmood a Achille Lauro.

L’applauso alla senatrice a vita Liliana Segre e l’inno di Mameli

È stata salutata da un applauso del pubblico la senatrice a vita Segre al suo ingresso nel palco centrale della Scala. Il maestro, applaudito al suo ingresso, ha diretto l’inno di Mameli con tutto il pubblico che si è alzato e ha anche timidamente cantato. Nel palco centrale alla destra di Segre siede il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso e alla sua sinistra il sindaco di Milano Sala. Dietro di loro il governatore Fontana, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, la vicepresidente della Camera Anna Ascani, il ministro della Cultura e la sottosegretaria di Stato Usa Sara Rogers.

Le proteste

Come da tradizione, la Prima della Scala si apre non solo con l’attesa per lo spettacolo in programma, ma anche con le proteste che ogni anno animano piazza Scala. Stasera, mentre dentro il teatro fervono gli ultimi preparativi per l’inaugurazione della stagione lirica, fuori un doppio fronte di manifestazioni ha richiamato l’attenzione del pubblico e dei passanti.

I lavoratori della Scala intonano “Va’, pensiero”

Un gruppo di professori d’orchestra e coristi del Teatro alla Scala, impegnati nella serata inaugurale, è sceso in piazza per esprimere il proprio dissenso contro le politiche nazionali sullo spettacolo dal vivo. Hanno eseguito il celebre “Va’, pensiero” in segno di protesta, chiedendo maggiori investimenti nella cultura e la fine delle interferenze politiche nella gestione degli enti culturali. «Questo presidio parla a tutto il Paese – ha dichiarato Luca Stanzione, segretario della Cgil Milano – e dice al governo che non ci arrendiamo all’idea che si occupi di posizioni nella cultura senza occuparsi delle lavoratrici e dei lavoratori. Serve sostenere l’economia della conoscenza, non quella di guerra».

Solidarietà è arrivata anche da altre realtà del settore: dai teatri Bellini di Catania e Regio di Torino, alle fondazioni lirico-sinfoniche, fino alle orchestre Sinfonica di Milano e Siciliana. Presenti anche due lavoratori della Fenice di Venezia, in mobilitazione dopo la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. «Siamo molto preoccupati. La cultura non può piegarsi a ingerenze politiche. Chiediamo il sostegno dell’opinione pubblica: stateci vicini».

La protesta pro-Palestina e il caso della maschera licenziata

Parallelamente, il tradizionale presidio sindacale si è intrecciato con una manifestazione pro-Palestina, sostenuta da Cub e attivisti. La decisione dei giudici di dichiarare illegittimo il licenziamento di una maschera del teatro che aveva urlato “Palestina libera” durante una precedente contestazione ha riacceso la mobilitazione. «I giudici lo hanno detto chiaramente: quel licenziamento era illegittimo. Per questo urliamo ancora di più ‘Palestina libera!’», hanno scandito.