Gianna Nannini e i suoi guadagni che vanno sulle montagne russe: un anno boom e quello dopo scendono a picco. Ma si consola con il pilates

Triplicati fra il 2023 e il 2024 gli incassi della rockstar grazie all’uscita dell’album “Sei nell’anima”. Poi nei primi mesi del 2025 sono crollati, nella speranza di rialzarsi dopo il tour estivo. Male l’azienda agricola, ma arrivano utili dalla palestra di Milano di cui è socia al 50%

Gli incassi di Gianna Nannini da tre anni a questa parte stanno procedendo sulle montagne russe. Nei primi mesi del 2025 il fatturato della sua Gng musica srl, la società cui vanno le royalties pagate per i suoi album da Sony music e da Columbia sono scesi a 249 mila euro contro i 1,415 milioni incassati nello stesso periodo dell’anno precedente. La Gng musica però nel 2024 aveva registrato ricavi per 1,622 milioni di euro, quasi triplicati rispetto ai 555.981 euro registrati nel 2023. Anche i guadagni l’anno scorso erano lievitati, arrivando a 232.590 euro, più del doppio dei 108.992 euro del 2023. Il merito è stato del nuovo album «Sei nell’anima», pubblicato a un lustro di distanza da quello precedente, che ha avuto grande successo che però si è spento rapidamente dopo pochi mesi come accade ormai a gran parte della musica italiana.

La svolta nella seconda parte del 2025 grazie al tour europeo “Sei nell’anima”

Nel 2025 però le finanze della rockstar dovrebbero essersi riprese nella seconda parte dell’anno grazie al nuovo tour “Sei nell’anima” che si è aperto il 26 giugno al Circo Massimo di Roma con Francesco De Gregori ospite a sorpresa. Il tour ha fatto il pienone in tutte le tappe italiane a luglio ed agosto e anche nelle nove tappe in Germania, nelle tre in Svizzera e nell’unico appuntamento a Vaduz, capitale del Lichtestein. Si è concluso trionfalmente a settembre con due soli appuntamenti: il 17 alla Reggia di Caserta e il 21 all’Arena di Verona.

I vini della Nannini

La piccola perdita con l’azienda agricola senese ma la palestra di pilates è in utile

Non regala grandi soddisfazioni economiche alla Nannini la sua “Azienda agricola Belriguardo” in provincia della Siena di cui è originaria la sua celebre famiglia (avevano il bar pasticceria più rinomato della città a due passi da piazza del Campo). Gli ultimi ricavi agricoli (fra cui quelli per olio e vino prodotto, famoso il rosso “Baccano”) si sono fermati a 37.018 euro, e la società ha archiviato i conti con una perdita di 4.195 euro. Ma dalle immobilizzazioni si capisce che l’azienda ha un patrimonio di 1,2 milioni di euro. Meglio invece la più recente avventura della rockstar che a Milano con l’amica Enza Arrizza ha fondato la Tao p srl, proprietaria della palestra “The art of pilates” non lontana dalla Sda Bocconi di Milano. Qui i ricavi (da dividersi a metà con la Arrizza, che lì insegna Pilates) sono cresciuti a 311.328 euro contro i 277.274 dell’anno prima. E c’è stato anche un piccolo utile di 4.525 euro.