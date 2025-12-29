Si tratterebbe di una reazione del governo di Pechino a una maxi vendita di armi americane a Taipei. Il messaggio cinese: «Avvertimento per le forze separatiste»

Questa volta l’artiglieria cinese ha utilizzato munizioni vere in una maxi esercitazione militare a poche miglia dalle coste di Taiwan. Una mobilitazione generale di esercito, marina, aviazione e reparti missilistici con il dichiarato obiettivo di simulare la conquista dell’isola e il blocco delle sue aree chiave. E, al contempo, inviare un «serio avvertimento» contro le «forze separatiste» e contro qualunque loro serio tentativo di indipendenza.

I miliardi di armi americane a Taiwan e la reazione di Pechino

Nome in codice “Justice Mission 2025”, un nome che sottolinea la posta di Pechino nei confronti di Taipei, le esercitazioni seguono di pochi giorni l’annuncio degli Usa di uno dei più ingenti pacchetti di armi a Taiwan, per un valore complessivo di 11 miliardi di dollari. La chiara volontà dell’isola di rafforzare a sua linea difensiva ha immediatamente scatenato la reazione della Cina. Per loro, come hanno scritto in un post sui social corredato da alcune immagini delle operazioni, si tratta di esercitazioni che garantiscono «scudo di giustizia» contro ogni tentativo separatista.

Taiwan: «Provocazioni irrazionali, esercito in massima allerta»

Taiwan non è stata certo a guardare. Il governo ha condannato duramente l’operazione cinese, ritenuta un chiaro esempio di intimidazione militare: «In risposta al mancato rispetto delle norme internazionali da parte delle autorità cinesi e all’uso dell’intimidazione militare per minacciare i paesi vicini, Taiwan esprime la sua forte condanna», ha detto la portavoce presidenziale. Per il ministero della Difesa di Taipei si tratta di «provocazioni irrazionali» e «molestie militari». Ma è una situazione che non lascia tranquillo il governo isolano, che ha infatti disposto il dispiegamento di «forze adeguate» per «proteggere libertà e democrazia dal principale perturbatore della pace». Per ora tutte le forze armate di Taiwan rimangono in massima allerta.