Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Baldino (M5s): "Festeggiano solo produttori di armi, banche e colossi del web americani" – Il video

29 Dicembre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "E chi festeggia? Festeggiano le industrie delle armi, Amazon, i grandi colossi del web americano, le banche. Non festeggiano le persone comuni, i pensionati e chi vorrebbe andare in pensione, i giovani che non hanno più nemmeno l'agevolazione per la prima casa, le famiglie che hanno il carrello della spesa sempre più alto e gli stipendi sempre più bassi, le imprese che devono chiudere perché non producono più e chi vorrebbe curarsi e deve fare i conti con file chilometriche negli ospedali pubblici. Ecco chi non festeggia" così la deputata Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«L’erede di Silvio? Nessuno, Tajani dovrebbe dimettersi. Sogno un ritorno di Pier Silvio e Marina. Lei è da sempre il mio punto di riferimento»

2.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

3.

In manovra 200 mila euro alla neonata Fondazione Napolitano guidata da Veltroni. Proposta di FdI, firmata da tutti i gruppi. Anche dal M5s sempre contro «Re Giorgio»

4.

Zangrillo: «Ora nelle pubbliche amministrazioni si potrà fare carriera senza concorso»

5.

La riforma della Corte dei Conti è legge. Magistrati contro il governo: «Pagina buia per l’Italia». Dai controlli al danno erariale, ecco cosa cambia