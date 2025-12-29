Manovra, Baldino (M5s): "Festeggiano solo produttori di armi, banche e colossi del web americani" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "E chi festeggia? Festeggiano le industrie delle armi, Amazon, i grandi colossi del web americano, le banche. Non festeggiano le persone comuni, i pensionati e chi vorrebbe andare in pensione, i giovani che non hanno più nemmeno l'agevolazione per la prima casa, le famiglie che hanno il carrello della spesa sempre più alto e gli stipendi sempre più bassi, le imprese che devono chiudere perché non producono più e chi vorrebbe curarsi e deve fare i conti con file chilometriche negli ospedali pubblici. Ecco chi non festeggia" così la deputata Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev