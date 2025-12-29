Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Manovra, Bonelli (Avs): "Piena di bugie, trasforma l'Italia in un'economia di guerra" – Il video

29 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "Questa è una manovra economica piena di bugie e che trasforma l'Italia in un'economia di guerra, con i soldi degli italiani e con i tagli ai servizi essenziali del Paese. Volevate demolire la riforma sulle pensioni, la riforma Fornero, ma siete riusciti ad alzare l'età pensionabile. Dovevate diminuire le tasse, ma avete aumentato la pressione fiscale portandola al 42,8%" così il deputato Angelo Bonelli di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

