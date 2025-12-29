Manovra, Bonelli (Avs): "Piena di bugie, trasforma l'Italia in un'economia di guerra" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "Questa è una manovra economica piena di bugie e che trasforma l'Italia in un'economia di guerra, con i soldi degli italiani e con i tagli ai servizi essenziali del Paese. Volevate demolire la riforma sulle pensioni, la riforma Fornero, ma siete riusciti ad alzare l'età pensionabile. Dovevate diminuire le tasse, ma avete aumentato la pressione fiscale portandola al 42,8%" così il deputato Angelo Bonelli di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev