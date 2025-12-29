Manovra, Calenda: "Senza infamia e senza lode, il Governo galleggia" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "Questa manovra è senza infamia e senza lode. Senza infamia perché si tengono i conti e un po' di soldi sulla sanità vengono messi e questo per me è la priorità. Senza lode perché il tema dello sviluppo e della crescita viene toccato molto superficialmente. E' un po' se questo Governo galleggiasse" così il leader di Azione Carlo Clalenda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev