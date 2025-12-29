Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Manovra, Gardini (FdI): "Mentre Pd e 5 Stelle balbettano su Hanoun, noi lavoriamo per i cittadini" – Il video

29 Dicembre 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "Mentre Pd e 5 Stelle balbettano sul caso Hanoun, il governo Meloni e Fratelli d'Italia approvano una manovra con più risorse per sanità, famiglie e imprese e che taglia le tasse mettendo più soldi in busta paga. Ecco la differenza tra chi lavora per il bene degli italiani e chi no" così la deputata Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

