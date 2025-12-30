L’eredità di Brigitte Bardot, il testamento e il figlio: «Lo portavo dentro come un tumore»

BB avrebbe voluto lasciare tutto alla sua fondazione, ma la legge francese prevede la legittima. La polemica politica sui funerali

La passione per gli animali e i quattro mariti. Ma saranno soltanto tre gli attori attorno ai quali ruoterà la successione di Brigitte Bardot, tra eredità e testamento. Il patrimonio è stimato intorno ai 65 milioni di dollari. Ne fanno parte la villa La Madrague a Saint-Tropez, valutata 25-30 milioni, una tenuta sulle alture della Costa Azzurra e altre possibili proprietà immobiliari. Oltre ai ricavi della produzione artistica. BB avrebbe voluto lasciare tutto alla sua fondazione. Ma la legge francese prevede la legittima come quella italiana. E allora ci sono altri due eredi: l’unico figlio Nicolas-Jacques Charrier, a cui spetterà almeno metà del patrimonio della madre, e l’ultimo marito, Bernard d’Ormale.

L’eredità di Brigitte Bardot

Bernard d’Ormale riceverà una quota solo se previsto dal testamento. «Una volta aperto il testamento, il figlio potrà intentare un’azione di riduzione», spiega oggi a Repubblica l’avvocato Enrico Castaldi, fondatore dello studio italo-francese CastaldiPartners. I suoi avvocati dovranno esaminare le donazioni per vedere se hanno leso il diritto del figlio a ricevere il 50% del patrimonio. «Se verrà riscontrata una lesione, l’erede potrà chiedere la restituzione dell’eccedenza, intentando una causa nei confronti di chi ha ottenuto i beni», conclude.

La Fondation Brigitte Bardot

La destinataria della causa sarebbe la Fondation Brigitte Bardot. L’attrice ha donato La Madrague all’organizzazione. Ha venduto molti beni all’asta per sostenere la fondazione. Il figlio tra l’altro è stato il frutto di una gravidanza non voluta, da cui nacque un rapporto conflittuale. L’artista arrivò ad affermare: «Avrei preferito dare alla luce un cucciolo». Bardot, che sarà sepolta nel cimitero marino di Saint-Tropez, avrebbe voluto essere sepolta proprio alla Mandrague. Ma il comune ha spiegato che la villa sorge vicino al mare e su un terreno sabbioso e soggetto a frane. Qui si era ritirata dalle scene nel 1973 dopo tre divorzi (Roger Vadim, Jacques Charrier, Gunther Sachs), alcuni tentativi di suicidio e aborti.

Nicolas Charrier

Alla nascita del figlio, ha detto, non era pronta. «Me lo portavo dentro come un tumore che si nutriva di me, aspettavo solo il momento benedetto in cui me ne sarei finalmente sbarazzata, avrei preferito mettere al mondo un cagnolino», scrisse nella sua autobiografia («Initiales BB»). Nicolas Charrier è cresciuto con il padre in Norvegia. Si è sposato con la mannequin Anne-Line Bjerkan e ha avuto due figlie, Théa e Anna. Ha anche riallacciato i rapporti con la madre. In settembre è morto suo padre. D’Ormale, ex consigliere del Front National, ha sentito le sue ultime parole: un «piou piou» affettuoso, pochi secondi prima di morire.

Le ville

Secondo il biografo Yves Bigot, gran parte della fortuna della diva francese era già stata destinata alla Fondazione Brigitte Bardot, creata nel 1986 per la tutela degli animali. «Ha venduto tutti i suoi beni immobiliari all’asta per finanziare la fondazione e ha ipotecato La Madrague», ha raccontatto Bigot. Nel 2020 Bardot mise in vendita anche una villa a Cannes, valutata circa 6 milioni di euro. La carriera cinematografica della diva, interrotta nel 1973, aveva lasciato solo poche grandi collaborazioni commerciali, come un accordo con il marchio di borse Lancel e un’altra linea di prêt-à-porter venduta online. «La ricchezza mi disgusta», aveva confidato l’attrice nel 2006.

I funerali

C’è polemica anche sui funerali. Eric Ciotti, alleato del Rassemblement National di Marine Le Pen, ha chiesto al presidente Emmanuel Macron di organizzare una commemorazione nazionale. La sinistra invece, per bocca del segretario socialista Olivier Faure, si oppone osservando che i funerali di Stato vengono organizzati per servizi eccezionali resi alla Nazione: «Brigitte Bardot è stata certo una grande attrice, un’icona del cinema, ma ha anche voltato le spalle ai valori della Repubblica ed è stata più volte condannata per razzismo», ha spiegato Faure.