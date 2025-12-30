Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Rampelli (FdI) risponde a opposizione citando 'La Terrazza' di Scola: "A che ora la Rivoluzione?" – Il video

30 Dicembre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "Mi fermo qui, non prima di aver citato una simpatica scena del film 'La terrazza' di Ettore Scola. Vittorio Gassman, in una festa radical chic, interpretava la parte di un deputato della sinistra. Si rivolgeva a una ribelle Stefania Sandrelli, scambiata inizialmente per fascista, in realtà era una gruppettara ante litteram, domandandole, con un sarcasmo che, con educazione e ironia, indirizzo all’opposizione: 'A che ora è la rivoluzione? E come bisogna venire? Già mangiati?'" così il deputato Rampelli di Fratelli d'Italia durante la discussione sulla manovra alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

