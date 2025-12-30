Rampelli (FdI) risponde a opposizione citando 'La Terrazza' di Scola: "A che ora la Rivoluzione?" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "Mi fermo qui, non prima di aver citato una simpatica scena del film 'La terrazza' di Ettore Scola. Vittorio Gassman, in una festa radical chic, interpretava la parte di un deputato della sinistra. Si rivolgeva a una ribelle Stefania Sandrelli, scambiata inizialmente per fascista, in realtà era una gruppettara ante litteram, domandandole, con un sarcasmo che, con educazione e ironia, indirizzo all’opposizione: 'A che ora è la rivoluzione? E come bisogna venire? Già mangiati?'" così il deputato Rampelli di Fratelli d'Italia durante la discussione sulla manovra alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev