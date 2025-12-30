Separazione carriere, Conte: "Nel 2026 daremo battaglia sul referendum" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Abbiamo delle battaglie importanti immediate, il referendum sulla giustizia. Dobbiamo dire assolutamente no a questo scempio che vuole separare le carriere solo perché vogliono rivendicare, ho detto no, del primato della politica, di modo che chi sia al governo se ne avvantaggerà, avrà i giudici sottomessi. Dobbiamo dire no" così il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, in una diretta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev