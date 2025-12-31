Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
ESTERICarovitaIranVideo

In Iran per la fine dell’anno si scende in piazza: dai commercianti agli studenti le manifestazioni contro il carovita – Il video

31 Dicembre 2025 - 14:59 Alba Romano
embed
Tumulti a causa dell'aumento dell'inflazione e del crollo della moneta locale. Assaltato l'ufficio del governatore provinciale a Fasa

Continuano le proteste in Iran per la crisi economica in corso, con l’aumento dell’inflazione e il crollo della moneta locale. L’ufficio del governatore provinciale a Fasa, nel sud dell’Iran è stato attaccato e danneggiato da una folla di manifestanti. Lo riporta l’agenzia Mizan, che cita fonti del ministero della Giustizia. Mentre nella capitale a Teheran, da domenica scorsa i negozianti stanno chiudendo le saracinesche contro il carovita. Le manifestazioni degli ultimi giorni sono una «rivolta» per «far andare avanti la storia», ha dichiarato su Instagram il regista iraniano Jafar Panahi. «Il dolore condiviso si è trasformato in un grido nelle strade», ha aggiunto, parlando di una popolazione che «chiede un cambiamento». «Quando non c’è più nulla da perdere la paura svanisce – ha continuato – Le voci si uniscono, il silenzio viene rotto e tornare indietro è impossibile».

Come sono iniziate le proteste

Domenica hanno iniziato a incrociare le braccia i commercianti della zona Jomhouri di Teheran, dove si vendono prodotti tecnologici. Il giorno dopo si sono aggiunti i commercianti del Grand Bazaar. Martedì sono iniziate le proteste nelle università della capitale, con sei atenei coinvolti e manifestazioni nelle città di Isfahan e Shiraz. La risposta delle autorità è stata dura, con idranti e gas lacrimogeni. Oggi i manifestanti si sono radunati nelle città di Isfahan e Kermanshah, mentre le dimostrazioni continuano in diverse parti del paese. Secondo Iran International l’Università di Teheran ha dichiarato che tutti gli studenti arrestati durante una protesta nel campus il giorno precedente sono stati rilasciati. Mohammad-Reza Taghidokht, vicepresidente esecutivo dell’ufficio del rettore dell’università, ha dichiarato all’Isna, l’agenzia di stampa degli studenti, che tutti gli studenti arrestati sono stati liberati nella tarda serata di ieri, in seguito alle richieste di chiarimento del rettore dell’università. Quattro studenti dell’Università di Teheran erano stati arrestati durante la manifestazione. 

(in copertina un video che mostra una persona seduta in mezzo a una strada di Teheran che affronta i poliziotti in moto durante il movimento di protesta. Alcuni lo hanno visto come il simbolo di un “momento Tienanmen”/ Ansa)



Articoli di ESTERI più letti
1.

Erica Fox: la triatleta divorata da uno squalo mentre si allenava con il suo club di nuoto

2.

L’eredità di Brigitte Bardot, il testamento e il figlio: «Lo portavo dentro come un tumore»

3.

L’attacco con i droni alla dacia di Putin è una false flag? Le prove mancanti e i sospetti sui servizi ucraini

4.

Scioperi e cortei, dilaga la protesta in Iran: «Morte a Khamenei». La polizia spara sulla folla. Gli Usa: «Basta, la gente vuole libertà» – Foto e video

5.

Sequestrate moto di Valentino Rossi e Marquez per 40 milioni, la scoperta dell’Fbi nel garage di uno dei latitanti più ricercati al mondo – Le foto

leggi anche
drone-residenza-putin-video-russia
ESTERI

Attacco alla dacia di Putin, Mosca tira fuori delle immagini: «È stato un drone ucraino: ecco le prove» – Il video

Di Ugo Milano
Dmitry Medvedev e Volodymyr Zelensky
ESTERI

Dmitry Medvedev e gli auguri macabri per Zelensky: «Quel pupazzo verde va messo in museo: buon ultimo anno»

Di Giovanni Ruggiero
trump-gladiatore
ESTERI

Trump e la promessa per il 2026, la scena cult del Gladiatore: «Al mio segnale scatenate l’inferno» – Il video

Di Ugo Milano