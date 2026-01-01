La bandiera della Bulgaria sul Palazzo della Bce a Francoforte per l'ingresso nell'Euro – Il video
(Agenzia Vista) Francoforte, 01 gennaio 2026 "Tra poche ore, la Bulgaria adotterà l'euro. Per celebrare questo momento speciale, illumineremo la nostra sede principale a Francoforte. Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla Bulgaria nella famiglia dell'euro". Il messaggio di Christine Lagarde sui social per l'ingresso nell'Euro della Bulgaria. Christine Lagarde Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev