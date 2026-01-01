Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Papa Leone XIV: "Costruiamo un anno di pace disarmata, disarmiamo i nostri cuori" – Il video

01 Gennaio 2026 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 01 gennaio 2026 "Dal primo gennaio 1968, per volontà del Papa San Paolo VI, oggi si celebra la Giornata Mondiale della Pace». Nel mio Messaggio ho voluto riprendere l'augurio che il Signore mi ha suggerito chiamandomi a questo servizio: 'La pace sia con tutti voi!'. Una pace disarmata e disarmante, che proviene da Dio, dono del suo amore incondizionato affidato alla nostra responsabilità. Carissimi, con la grazia di Cristo, incominciamo da oggi a costruire un anno di pace, disarmando i nostri cuori e astenendoci da ogni violenza" così Papa Leone XIV nell'Angelus del primo dell'anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

