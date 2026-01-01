Papa Leone XIV: "Il Giubileo ci ha insegnato come coltivare la speranza" – Il video

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 01 gennaio 2026 "Senza desiderio di bene non avrebbe senso girare le pagine del calendario e riempire le nostre agende. Il Giubileo, che sta per concludersi ci ha insegnato come coltivare la speranza di un mondo nuovo, convertendo il cuore a Dio così da trasformare i torti in perdono, il dolore in consolazione e i propositi di virtù in opere buone. È con questo stile, infatti, che Dio stesso abita la storia e la salva dall’oblio, donando al mondo il Redentore: Gesù, il Figlio Unigenito che diventa nostro fratello, illumina le coscienze di buona volontà, affinché possiamo costruire il futuro come casa ospitale per ogni uomo e ogni donna che viene alla luce" così Papa Leone XIV nell'Angelus del primo dell'anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev