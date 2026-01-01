Tuffo nel Tevere 2026, Carabella: "Un onore portare avanti questa tradizione" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 gennaio 2026 "Una delle tradizioni più antiche d'Italia e per me è un onore poterla portare avanti. Abbiamo il dovere di farlo, no, per i nostri figli. Pensa, una cosa bellissima che è accaduta l'altro anno, è arrivato un signore di ottant'anni e mi ha detto, 'mio nonno mi ha portato quando avevo dieci anni e ora ci porto mio nipote di dieci anni'. Questo è il senso della tradizione del tuffo nel Tevere" così Simone Carabella, uno dei tuffatori che all'inizio di ogni anno si tuffano nel Tevere da Ponte Cavour. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev