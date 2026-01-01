Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Tuffo nel Tevere 2026, Mr Okay (Marco Fois): "Soddisfatto anche quest'anno" – Il video

01 Gennaio 2026 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 01 gennaio 2026 "Anche quest'anno si rinnova questa tradizione, con sacrificio e con lotte che abbiamo fatto. Però alla fine ci siamo riusciti. Siamo riusciti anche a controllare il tuffo e a non farlo scappare, siamo riusciti a tenerlo un po'. Sono soddisfatto anche di questo" così Mr Okay, al secolo Marco Fois, erede del precedente Mr Okay (Maurizio Palmulli), dopo il tradizionale tuffo nel Tevere del primo dell'anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

