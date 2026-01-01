Incendio distrugge la Vondelkerk, collassa il campanile della chiesa nel cuore di Amsterdam: «Non è più recuperabile»- Il video

I vigili del fuoco hanno evacuato la zona vicino al famoso Vondelpark perché quel che resta dell'edificio può ancora crollare. La chiesa negli anni era diventata un luogo per eventi e concerti

Un incendio nella notte di Capodanno nel cuore di Amsterdam ha devastato la chiesa di Vondelkerk, storico edificio neogotico situato nei pressi del celebre Vondelpark. Le fiamme sono divampate poco prima dell’1 e hanno rapidamente avvolto la torre campanaria. Nel giro di poche ore è crollata completamente. L’agenzia olandese Anp ha riportato che la struttura è stata dichiarata «non più salvabile» dalla Regione di Sicurezza di Amsterdam-Amstelland. Il problema maggiore, secondo i soccorritori, è stata la cascata di scintille e detriti incandescenti che si è abbattuta su un raggio ampio, minacciando le abitazioni del quartiere densamente popolato.

La sindaca: «Incendio terribile»

Le autorità hanno disposto lo sgombero di diverse decine di case nelle immediate vicinanze dell’edificio in fiamme, invitando i residenti a tenere chiuse porte e finestre per il fumo e a non sovraccaricare le linee d’emergenza. Secondo quanto riferito dalla testata Nl Times, i vigili del fuoco hanno bussato porta a porta per allertare chi viveva a ridosso della chiesa. L’area è stata transennata mentre la polizia allontanava i curiosi per il rischio crolli. Per domare il rogo i pompieri hanno attinto acqua anche da una vasca del Vondelpark, supportati da un mezzo a scala della marina, come riportato dall’emittente NOS. La sindaca Femke Halsema, presente sul luogo, ha definito l’incendio «terribile» e particolarmente angosciante per gli abitanti delle strade limitrofe. Al momento non si registrano feriti.

🇳🇱 Shortly after New Year’s, a major fire broke out at Amsterdam’s historic Vondelkerk, with flames engulfing the top of the church.



Built in the late 1800s by architect Pierre Cuypers, the former Catholic church later became a cultural and events venue after closing for worship… pic.twitter.com/8H3QGFnHzl — Europa.com (@europa) January 1, 2026

Il gioiello architettonico distrutto

La Vondelkerk rappresentava uno dei capolavori dell’architetto P.J.H. Cuypers, lo stesso del Rijksmuseum e della Stazione Centrale di Amsterdam. Costruita nel 1872, la chiesa ha vissuto già un’altra tragedia: un precedente incendio nel 1904 aveva distrutto la torre originale, poi ricostruita nel 1906 con componenti strutturali in acciaio. L’edificio, classificato come Rijksmonument (bene di interesse nazionale), negli anni era diventato uno spazio per eventi e concerti dopo essere stato salvato dalla demolizione negli anni Settanta. Le cause del rogo restano ancora da accertare.