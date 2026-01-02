Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
ECONOMIA & LAVOROPoste italianeSpid

Lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento, ma non per tutti. Chi deve pagare, quanto costa e quali sono le alternative

02 Gennaio 2026 - 16:56 Ygnazia Cigna
embed
poste id spid pagamento
poste id spid pagamento
Dal primo gennaio, è stato introdotto per la prima volta un canone. Ecco cosa c'è da sapere

Non sarà più gratuito per tutti poter accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con lo Spid di Poste italiane. Dal 1 gennaio 2026, Poste ha introdotto un canone annuale di 6 euro per il rinnovo dell’identità digitale, allineandosi ad altri provider come Aruba e Infocert che già applicano tariffe simili. Lo Spid, ovvero il sistema pubblico di identità digitale, ha uno dei tassi di diffusione più alti d’Europa. Stando ai dati disponibili, infatti, a ottobre 2025, l’82% della popolazione maggiorenne del nostro Paese possiede un’identità digitale. Di questi, il 70% ha scelto Poste Italiane tramite PosteID.

Chi può continuare a usare lo Spid gratis

Lo Spid di Poste resta gratuito per i minorenni, le persone dai 75 anni in poi, i residenti all’estero e chi utilizza lo Spid per motivi professionali. I costi per gestire l’infrastruttura tecnologica dello Spid sono aumentati negli ultimi anni, mentre i fondi pubblici destinati ai provider erano stati congelati dal 2023 all’aprile 2025. In quel periodo, i gestori hanno sostenuto le spese autonomamente, rendendo così inevitabile l’introduzione del canone.

Quando pagare e come vedere la scadenza

Per verificare la scadenza basta accedere all’app PosteID, entrare sulla sezione «Profilo» e poi «Gestisci account». Trenta giorni prima della scadenza, Poste invierà una email di avviso con tutte le informazioni sulle modalità e le tempistiche. Per chi ha lo Spid attivo da meno di un anno, non c’è alcuna spesa immediata. Il pagamento sarà richiesto allo scadere del primo anno di attivazione. Per chi ce l’ha da oltre un anno, il pagamento sarà chiesto alla fine dell’anno in corso.

Come pagare e le alternative

Il pagamento può essere effettuato online tramite carta di pagamento tramite pagina dedicata che ti indica l’app PosteID e inserendo codice fiscale e email, oppure andando in un ufficio postale, tramite codice fiscale. In caso di mancato pagamento, lo Spid non viene cancellato subito, ma viene sospeso per 24 mesi. Durante questo periodo resta inutilizzabile, ma può essere riattivato pagando il canone. Chi non vuole pagare, può recedere il servizio entro 30 giorni dalla comunicazione senza costi, usare altri provider oppure attivare la Cie, l’identità digitale statale basata sulla Carta d’Identità Elettronica, completamente gratuita e gestita dallo Stato. Per chi possiede già la Cie, l’attivazione richiede pochi minuti tramite un’app dedicata.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Il gennaio nero degli scioperi: tutti gli stop previsti, dal trasporto pubblico locale a quello di aerei e treni

2.

Come cambia la busta paga, dalle aliquote Irpef ai buoni pasto. Aumenti, premi e tasse: tutte le novità per il 2026

3.

Dl Milleproroghe: niente più bonus giovani under 35 e donne

4.

Saldi invernali 2026: quando iniziano. Tutte le date (e i periodi) regione per regione

5.

Trump grazia la pasta italiana: cancellato il «super-dazio» del 107%. Esulta il governo: «Merito del dialogo con gli Usa»

leggi anche
ECONOMIA & LAVORO

Spid, l’Ad di Poste rassicura: «Stiamo valutando, per ora rimarrà gratuito. Ma il mercato si sta muovendo in direzione diversa»

Di Ugo Milano
poste id spid pagamento
ECONOMIA & LAVORO

Si potrà usare lo Spid per altri 5 anni, ma può scattare il servizio a pagamento: l’accordo col governo e l’incognita delle Poste

Di Ugo Milano
poste id spid pagamento
ECONOMIA & LAVORO

Spid, anche quello di Poste può diventare a pagamento. Addio al piano gratuito: quanto può costare

Di Ugo Milano
Spid a pagamento
ECONOMIA & LAVORO

Lo Spid diventa a pagamento: altri due operatori introducono un canone annuo. Quanto costa, a partire da quando e con chi resta gratuito

Di Ugo Milano
Carta di identità cartacee non più valide dal 2026
ATTUALITÀ

Tra un anno le carte di identità cartacee non saranno più valide: perché e come sostituirle

Di Giammarco Pio Isoldi
Spid a pagamento
ECONOMIA & LAVORO

Lo Spid diventa a pagamento, la mossa dei gestori e i fondi bloccati: le tariffe, le date e chi non deve pagare l’identità digitale

Di Giovanni Ruggiero