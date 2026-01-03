Il sospetto boom notturno di clienti in una pizzeria vicino al Pentagono durante l’attacco in Venezuela

Secondo «Pentagon Pizza Report», alle 2:04, proprio nel momento in cui Caracas veniva scossa da forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, «Pizzato Pizza» ha visto un picco di persone in arrivo

Durante le prime ore dell’attacco statunitense in Venezuela, una pizzeria nei pressi del Pentagono ha registrato un improvviso aumento di clienti. Secondo «Pentagon Pizza Report», alle 2:04, proprio nel momento in cui Caracas veniva scossa da forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, «Pizzato Pizza» ha visto un picco di persone in arrivo. Questa notte, attorno alle 2, il Paese di Nicolás Maduro ha subito un attacco militare statunitense e il governo ha proclamato lo stato di emergenza, segnalando danni a infrastrutture e basi militari. Poco dopo, il presidente Donald Trump ha annunciato su Truth che l’operazione ha portato alla cattura di Maduro e della moglie, trasferiti fuori dal Paese.

Il Pentagon Pizza Index

Il fenomeno del boom di clienti segnalato dal «Pentagon Pizza Report» rientra nel cosiddetto Pentagon Pizza Index, un metodo non ufficiale secondo cui l’aumento degli ordini di pizza vicino al Pentagono può anticipare momenti di alta tensione geopolitica. L’idea nasce da un’osservazione dei giornalisti americani. Nei periodi di crisi, il personale militare rimane in sede fino a tarda notte e aumenta i consumi di pizza. Picchi simili sono stati registrati in passato, ad esempio durante l’attacco statunitense all’Iran del 22 giugno 2025. Nonostante la popolarità tra reporter e analisti informali, il Pentagon Pizza Index non ha valore scientifico.