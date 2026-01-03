Due colpi di pistola alla gamba del fratello dell’allenatore del Cagliari Pisacane: l’aggressione in centro a Napoli. Smentito il pestaggio al padre

Gli inquirenti escludono la pista della rapina dietro l'aggressione al fratello del tecnico del Cagliari. L'agguato di notte fuori dal locale della movida napoletana ai Quartieri Spagnoli. È lo stesso allenatore a smentire l'aggressione anche nei confronti del padre

Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane è stato aggrediti nel centro storico di Napoli la scorsa notte. In un primo momento era emerso che anche il padre dell’allenatore era stato vittima dell’aggressione. Ma è stato lo stesso Fabio Pisacane a smentire sui social. L’episodio si è verificato la scorsa notte alle 4 circa ai Quartieri Spagnoli, in vico Tre re a Toledo, all’esterno del locale Pisadog19 gestito dalla famiglia del tecnico rossoblù. Tre persone, ancora non identificate, hanno aggredito il ragazzo 27enne che ha ricevuto due colpi di pistola alla gamba destra. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Vecchio Pellegrini dove hanno ricevuto le cure necessarie, senza che la loro vita sia mai stata in pericolo.

Come sta il fratello di Pisacane

I medici del pronto soccorso hanno preso in carico Gianluca Pisacane, ferito alle gambe dai colpi d’arma da fuoco. Il ragazzo è stato ricoverato in osservazione presso la struttura ospedaliera napoletana. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero preoccupanti dal punto di vista clinico.

Le indagini: esclusa la rapina

La Squadra Mobile della Questura di Napoli ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per risalire agli autori dell’aggressione. Al momento è stata esclusa l’ipotesi della rapina.

La precisazione di Pisacane: «Mio padre non è stato aggredito»

«Coinvolto solo mio fratello Gianluca, nessuna aggressione a mio padre». È la precisazione via social dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane a proposito della sparatoria ai Quartieri Spagnoli a Napoli la scorsa notte. «Come riportato da diversi organi di stampa – scrive Pisacane – questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un’aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un’altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all’esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia».

«Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare – prosegue l’ex calciatore e ora alla guida del Cagliari – ho saputo solo questo pomeriggio». Poi la precisazione: «Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l’affetto».