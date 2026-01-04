«È tornato tra le fiamme per lei», la storia del calciatore Tahirys Dos Santos a Crans-Montana che ha salvato la fidanzata: come sta il 19enne

Lui era già in salvo, ma si è accorto che la sua fidanzata era rimasta nel locale Le Costellation ormai avvolto dalla fiamme. La decisione di tornare indietro che gli è costata cara

Tahirys Dos Santos, terzino diciannovenne della seconda squadra francese del Metz, si trovava al Le Constellation di Crans-Montana quando è divampato l’incendio nella notte di San Silvestro. Il giovane, che aveva raggiunto il primo piano del locale insieme alla fidanzata Coline per festeggiare l’arrivo del 2026, è riuscito inizialmente a guadagnare l’uscita sfuggendo alle fiamme. Una volta al sicuro, però, ha realizzato che la ragazza era rimasta bloccata all’interno della struttura.

La decisione di tornare tra le fiamme

Dos Santos non ha avuto dubbi ed è tornato nel locale, ormai avvolto dal fuoco, per recuperare Coline. L’agente del calciatore, Christophe Hutteau, ha confermato: «È tornato dentro per tirarla fuori dalle fiamme», ha dichiarato a BFMTV. Un gesto che gli è costato caro: entrambi sono sopravvissuti, ma hanno riportato lesioni gravissime.

Come sta il calciatore

Le condizioni del giocatore sono critiche. Secondo quanto riferito da Hutteau, il 19enne ha ustioni estese su circa un terzo della superficie corporea, concentrate soprattutto su nuca e tronco: «Non posso dire che Tahirys stia bene perché sta soffrendo terribilmente». I prossimi giorni saranno decisivi: il rischio maggiore riguarda le infezioni secondarie, che nelle prime fasi post-trauma rappresentano la principale minaccia per le vittime di ustioni. Dos Santos, considerato un prospetto interessante del Metz con già qualche chiamata in prima squadra, dovrà affrontare un lungo percorso di recupero.