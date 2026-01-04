Maduro sarà giudicato dal 92enne Hellerstein: chi è l’eterno giudice ebreo ortodosso che deciderà il destino del dittatore venezuelano

Nominato nel 1998 da Bill Clinton, è diventato giudice federale anziano nel 2011 continuando la sua carriera senza intoppi. Le sentenze anche contro le politiche di Donald Trump sull'immigrazione. Come si comporterà davanti a un dittatore vicino all'Iran e contro Israele

Quando lunedì 5 gennaio alle 18 italiane Nicolàs Maduro arriverà al tribunale di Manhattan con sua moglie Cilia Flores, sarà un giudice federale di 92 anni a notificargli le accuse a suo carico. Si tratta di Alvin Hellerstein, designato per decidere sul futuro del dittatore venezuelano, dopo la cattura lampo nella sua camera da letto ad opera della Delta force americana. Come ricorda il Jerusalem post, il processo si terrà presso il tribunale del distretto meridionale di New York a Manhattan, considerato uno dei tribunali più influenti degli Stati Uniti per casi che riguardano sicurezza nazionale, terrorismo e criminalità internazionale. Secondo l’atto d’accusa, Maduro deve rispondere di gravi reati federali come traffico di droga, corruzione governativa e crimini legati al terrorismo.

Chi è il giudice Hellerstein

Hellerstein, nominato nel 1998 dal presidente Bill Clinton e passato allo status di giudice anziano nel 2011, è tra i magistrati federali attivi più longevi del Paese. Nel corso della carriera ha trattato casi legati agli attacchi dell’11 settembre, controversie finanziarie complesse e importanti questioni di terrorismo. Hellerstein è un ebreo ortodosso. Il suo orientamento religioso, spiega il Jerusalem post, è noto negli ambienti legali di New York e nella comunità ebraica. Ma questo non viene quasi mai citato nei procedimenti giudiziari.

Le posizioni di Maduro contro Israele

Il caso ha richiamato particolare attenzione in Israele e nelle comunità ebraiche internazionali, considerati gli stretti rapporti dell’ex presidente venezuelano con l’Iran e la retorica anti-israeliana promossa durante gli anni al potere.

Hellerstein in passato ha anche avuto ruoli ai vertici della comunità ortodossa. Finora gli sarebbe stato sempre riconosciuto particolare equilibrio tra la sua osservanza religiosa e la rigorosa applicazione delle leggi federali. Aggiunge il Jerusalem post come gli avvocati che hanno lavorato con lui lo descrivono come «duro, metodico e acuto, ma anche irremovibilmente imparziale». Negli ultimi anni ha emesso sentenze sia a favore che contro l’amministrazione Trump. Ha infatti bloccato espulsioni per motivi costituzionali ma ha anche respinto riduzioni della pena basate su ragioni religiose o di nazionalità. Nel corso della carriera ha sempre ribadito che l’identità personale o religiosa non influenza il processo decisionale giudiziario.