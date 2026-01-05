Addio ad Anna Falcone, la sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia: aveva 95 anni

Era la prima dei tre fratelli Falcone. Insieme alla sorella Maria aveva contribuito alla nascita della Fondazione Giovanni Falcone

È morta Anna Falcone, la sorella maggiore del magistrato Giovanni Falcone, assassinato dalla mafia nella strage di Capaci del 1992. Aveva 95 anni ed era la prima dei tre fratelli Falcone. Insieme alla sorella Maria aveva contribuito alla nascita della Fondazione Giovanni Falcone, diventata negli anni uno dei principali presìdi civili nella diffusione della cultura della legalità e della memoria antimafia.

Chi era Anna Falcone

Figura schiva e lontana dai riflettori, Anna Falcone aveva scelto un impegno silenzioso ma costante, coerente con uno stile di vita improntato alla discrezione. Raramente interveniva in pubblico, preferendo sostenere le iniziative della Fondazione senza esporsi direttamente, convinta che il ricordo del fratello dovesse tradursi soprattutto in educazione e responsabilità civile. Negli ultimi anni aveva fatto un’eccezione, insieme a Maria, accettando di incontrare Fabrizio Miccoli, l’ex calciatore che aveva chiesto perdono per un insulto alla memoria di Giovanni Falcone emerso in una conversazione intercettata dagli inquirenti. Un gesto che aveva colpito per sobrietà e fermezza, nel segno di una giustizia che non rinuncia alla possibilità del dialogo, ma senza sconti.