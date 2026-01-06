«Attenti alla schiuma!», il barman del Costellation e la scena del 2020 che oggi mette i brividi: così i titolari sapevano del rischio incendio – Il video

Era la notte di Capodanno del 2020 e nel Costellation vennero accese le fontanine pirotecniche piazzate sulle bottiglie di champagne. Le stesse candele che hanno fatto partire l'incendio cinque anni dopo, quando sono morte 40 persone. Tutti nel locale sapevano che quella pratica era rischiosissima

Il rischio di un incendio al Constellation di Crans-Montana non era sconosciuto, tantomeno ai titolari del locale Jacques e Jessica Moretti, indagati per omicidio colposo per la morte di 40 ragazzi. Ma ancora a piede libero. A rivelarlo è un video diffuso dalla testata svizzera RTS, che dimostra come fosse già risaputo da tempo il pericolo legato al contatto tra il materiale fonoassorbente infiammabile installato sui soffitti del locale e le candele pirotecniche utilizzate per servire gli alcolici durante le serate. Un elemento che assume un peso ancora più inquietante oggi, dopo la strage per cui piangono almeno 40 famiglie, senza dimenticare i 116 ragazzi usciti vivi ma ustionati dall’inferno del Costellation.

L’allarme lanciato cinque anni fa

Un episodio che risale al Capodanno 2020 conferma che il personale era consapevole del rischio. Nel filmato fornito da una giovane presente alla festa di quella sera, si sente distintamente un barman del locale gridare ai clienti: «Faites gaffes à la mousses! Faites gaffes à la mousses!» (Fate attenzione alla schiuma). L’avvertimento era rivolto ai ragazzi che avevano appena ricevuto le bottiglie ordinate con le fontane di scintille per brindare all’arrivo del nuovo anno. Un campanello d’allarme che evidentemente non è stato sufficiente a impedire la tragedia di cinque anni dopo.