Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
POLITICAPunti di VistaVideo

Sanchez: Operazione USA in Venezuela illegale e pericolosa – Il video

07 Gennaio 2026 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Parigi, 06 gennaio 2026 “Il governo di Spagna non ha riconosciuto il Governo di Maduro, perché ha infranto le regole e la sua elezione fu illegittima. Proprio per questo non può riconoscere la legittimità di un’azione militare totalmente illegale che viola il diritto internazionale e il cui unico obiettivo sembra essere quello di cambiare un Governo per prendere le risorse naturali. L’operazione a Caracas è un precedente terribile e molto pericoloso, che ricorda le aggressioni del passato”. Lo ha detto il Presidente della Spagna Pedro Sanchez in una conferenza stampa dal Palazzo dell’Eliseo. Courtesy: X La Moncloa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La «destra che vince» secondo Luca Zaia, il manifesto che spacca la Lega: giovani, diritti e sicurezza. Vannacci: «Lui non è il mio riferimento»

2.

Al giornalista Rai scappa il post nostalgico sull’Msi, scoppia la bufera sul vicedirettore di RaiSport: i precedenti su Trump e Landini

3.

Epifania, il sindaco di Trieste pubblica un fotomontaggio di Elly Schlein vestita da Befana. Il Pd: «Gesto sessista»

4.

Cosa ci faceva Giorgia Meloni al volante di una Mini? La vacanza in Spagna con Santiago Abascal: il post del leader spagnolo di Vox – Il video

5.

Pressing di Fratelli d’Italia per opzionare le regionali in Friuli Venezia Giulia. Rizzetto: «Scelga chi ottiene più voti alle politiche 2027». L’ipotesi Ciriani