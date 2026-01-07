Sanchez: Operazione USA in Venezuela illegale e pericolosa – Il video

(Agenzia Vista) Parigi, 06 gennaio 2026 “Il governo di Spagna non ha riconosciuto il Governo di Maduro, perché ha infranto le regole e la sua elezione fu illegittima. Proprio per questo non può riconoscere la legittimità di un’azione militare totalmente illegale che viola il diritto internazionale e il cui unico obiettivo sembra essere quello di cambiare un Governo per prendere le risorse naturali. L’operazione a Caracas è un precedente terribile e molto pericoloso, che ricorda le aggressioni del passato”. Lo ha detto il Presidente della Spagna Pedro Sanchez in una conferenza stampa dal Palazzo dell’Eliseo. Courtesy: X La Moncloa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev