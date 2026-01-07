Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
POLITICAPunti di VistaVideo

Sanchez: Spagna è parte della Coalizione dei Volenterosi per la sicurezza in Ucraina – Il video

07 Gennaio 2026 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Parigi, 06 gennaio 2026 “Abbiamo discusso di questo piano per la sicurezza. Abbiamo constatato la volontà degli Stati Uniti e dell’Europa di mettere in moto questo schema di marcia per la sicurezza. Sono convinto che la Spagna deve far parte di questo sforzo. Come un grande Paese europeo, come una democrazia integrata nell’ordine internazionale e che difende questo ordine basato su regole. Deve essere parte della soluzione. Nei prossimi giorni contatterò la maggioranza dei gruppi parlamentari per organizzare e decidere quale debba essere il nostro contributo fino alla pace”. Lo ha detto il Presidente della Spagna Pedro Sanchez in una conferenza stampa dal Palazzo dell’Eliseo. Courtesy: X Pedro Sanchez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La «destra che vince» secondo Luca Zaia, il manifesto che spacca la Lega: giovani, diritti e sicurezza. Vannacci: «Lui non è il mio riferimento»

2.

Al giornalista Rai scappa il post nostalgico sull’Msi, scoppia la bufera sul vicedirettore di RaiSport: i precedenti su Trump e Landini

3.

Epifania, il sindaco di Trieste pubblica un fotomontaggio di Elly Schlein vestita da Befana. Il Pd: «Gesto sessista»

4.

Cosa ci faceva Giorgia Meloni al volante di una Mini? La vacanza in Spagna con Santiago Abascal: il post del leader spagnolo di Vox – Il video

5.

Pressing di Fratelli d’Italia per opzionare le regionali in Friuli Venezia Giulia. Rizzetto: «Scelga chi ottiene più voti alle politiche 2027». L’ipotesi Ciriani