Sanchez: Spagna è parte della Coalizione dei Volenterosi per la sicurezza in Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Parigi, 06 gennaio 2026 “Abbiamo discusso di questo piano per la sicurezza. Abbiamo constatato la volontà degli Stati Uniti e dell’Europa di mettere in moto questo schema di marcia per la sicurezza. Sono convinto che la Spagna deve far parte di questo sforzo. Come un grande Paese europeo, come una democrazia integrata nell’ordine internazionale e che difende questo ordine basato su regole. Deve essere parte della soluzione. Nei prossimi giorni contatterò la maggioranza dei gruppi parlamentari per organizzare e decidere quale debba essere il nostro contributo fino alla pace”. Lo ha detto il Presidente della Spagna Pedro Sanchez in una conferenza stampa dal Palazzo dell’Eliseo. Courtesy: X Pedro Sanchez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev