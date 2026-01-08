Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
Gli auguri di Capodanno di Hopkins: Rischiato la morte per alcolismo. Ho chiesto aiuto – Il video

08 Gennaio 2026 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 01 gennaio 2026 “Ciao a tutti, eccoci qui. Arriva un altro anno, tanta allegria e divertimento. Divertitevi davvero, il mio unico problema era che mi divertivo troppo. 50 anni fa oggi rischiavo di morire. Guidavo la mia auto in uno stato di blackout alcolico. Andò così e mi resi conto che mi stavo divertendo troppo. Si chiamava alcolismo. Dateci un’occhiata, la vita è molto meglio. Ho smesso e ho chiesto aiuto”. Così l’attore Anthony Hopkins ha fatto i suoi auguri di buon anno. Courtesy: Instagram Anthony Hopkins Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

