Macron: Noi sottoposti all'aggressività necoloniale degli USA – Il video

(Agenzia Vista) Parigi, 08 gennaio 2026 “Questo è il grande rischio dell’ordine internazionale in cui viviamo. Gli Stati Uniti sono una potenza consolidata che si sta allontanando gradualmente dai suoi alleati. Ciò che ho detto l’anno scorso sul movimento internazionale dei reazionari rimane vero. Credo sia in atto un processo di ricolonizzazione abbracciato da alcuni. Noi, francesi ed europei, ci siamo trovati dentro un gioco strano. Siamo sottoposti a una retorica anticolonialista che non corrisponde alla realtà. Siamo sottoposti all’aggressività neocolonialista di alcuni. Una situazione negativa, si potrebbe dire”. Lo ha detto Emmanuel Macron nella sua conferenza stampa al Palazzo dell’Eliseo. Courtesy: Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev