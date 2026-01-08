Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
POLITICAPunti di VistaVideo

Macron: Usa si allontanano da alleati e norme internazionali, rifiutiamo nuovo colonialismo – Il video

08 Gennaio 2026 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Francia, 08 gennaio 2026 Gli Stati Uniti di Donald Trump si stanno progressivamente allontanando da alcuni alleati e si svincolano dalle regole internazionali, si tratta di una forma di aggressione neo-coloniale sempre più presente nelle relazioni diplomatiche. Le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente, ci stiamo avviando verso un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di spartirsi il pianeta. Rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, ma rifiutiamo anche la vassallizzazione e il disfattismo. 'Ciò che siamo riusciti a fare per la Francia e in Europa va nella direzione giusta. Più autonomia strategica, meno dipendenza rispetto agli Stati Uniti come rispetto alla Cina", lo ha detto il Presidente Francese Macron. Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Secondo uno studio dell’università di Urbino l’algoritmo di Facebook ora punisce la politica ufficiale e premia gli estremisti antieuropei. Pd e FdI verso una legge bipartisan sulle piattaforme

2.

Giorgio Parisi voterà no al referendum sulla giustizia

3.

Epifania, il sindaco di Trieste pubblica un fotomontaggio di Elly Schlein vestita da Befana. Il Pd: «Gesto sessista»

4.

La «destra che vince» secondo Luca Zaia, il manifesto che spacca la Lega: giovani, diritti e sicurezza. Vannacci: «Lui non è il mio riferimento»

5.

Stretta sulla sicurezza, il Governo lavora a due testi: nel decreto giro di vite su coltelli e tutela degli agenti. Presto in Cdm