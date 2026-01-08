Macron: Usa si allontanano da alleati e norme internazionali, rifiutiamo nuovo colonialismo – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 08 gennaio 2026 Gli Stati Uniti di Donald Trump si stanno progressivamente allontanando da alcuni alleati e si svincolano dalle regole internazionali, si tratta di una forma di aggressione neo-coloniale sempre più presente nelle relazioni diplomatiche. Le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente, ci stiamo avviando verso un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di spartirsi il pianeta. Rifiutiamo il nuovo colonialismo e il nuovo imperialismo, ma rifiutiamo anche la vassallizzazione e il disfattismo. 'Ciò che siamo riusciti a fare per la Francia e in Europa va nella direzione giusta. Più autonomia strategica, meno dipendenza rispetto agli Stati Uniti come rispetto alla Cina", lo ha detto il Presidente Francese Macron. Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev