Medicina, oggi le graduatorie del semestre filtro: più di 30mila gli studenti bocciati. Come si stanno muovendo le università

08 Gennaio 2026 - 11:45 Ugo Milano
Ieri i presidi si sono riuniti per concordare i prossimi passi. Diversi atenei apriranno i corsi di recupero anche a chi non ha passato nemmeno uno dei tre esami previsti

Oggi, giovedì 8 gennaio, è il giorno della pubblicazione della graduatoria per i 54.313 iscritti al nuovo semestre filtro delle facoltà di Medicina. A sei mesi dall’inizio delle lezioni, meno della metà degli studenti è riuscita a tagliare il traguardo: 22.427 a essere precisi, e solo grazie alla sanatoria del 23 dicembre che ha ripescato i bocciati in una o due materie per farli rientrare tra gli «idonei con riserva». I posti previsti per quest’anno a Medicina sono 17.278.

Oltre 30mila i bocciati

Gli altri 30mila aspiranti medici non hanno passato nemmeno un esame dei tre previsti. E per questo, sono destinati a essere tagliati fuori sia da Medicina sia dai corsi affini, come Biologia, Farmacia e Infermieristica, le facoltà che la riforma di Anna Maria Bernini aveva previsto come “paracadute” per chi non fosse riuscito a entrare a Medicina. Per loro il ministero ha previsto solo la possibilità di un’iscrizione tardiva, fino al 6 marzo, ad altri corsi di laurea. Ma ricominciare l’università dopo un semestre conclusosi con zero esami passati rischia di essere difficile.

Come si stanno muovendo le università

Per chi è stato ammesso con riserva, nel senso che ha passato solo uno o due dei tre esami previsti, le università stanno organizzando corsi di recupero ed esami di riparazione. Nelle scorse ore, i presidenti delle facoltà di Medicina delle varie università italiane si sono riuniti online per accordarsi sui prossimi passi. Pisa ha annunciato che, diversamente da quanto previsto dal ministero, apriranno i corsi di recupero anche a chi non ha strappato nemmeno un 18 durante il semestre filtro. Si tratta, scrive il Corriere, di 997 su un totale di 1.742. A Firenze sono previsti corsi da 12 ore integrati da attività di tutoraggio tenute da studenti senior, mentre a Pavia contano di riempire i posti quasi solo con i promossi in tutte e tre le materie e di tenere le lezioni di recupero per chi andrà in uno dei corsi affini. Alla Federico II di Napoli si attende la pubblicazione della graduatoria, ma quasi duemila studenti su 3.565 iscritti sono stati bocciati in tutte e tre le materie.

Foto copertina: ANSA/Alessandro Di Marco | Studenti affrontano l’esame di medicina presso il Lingotto, Torino, 20 novembre 2025

