Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
SCUOLA E UNIVERSITÀMedicinaUniversità

Quelli che pagano per entrare a Medicina: il test d’ingresso della Link University

19 Dicembre 2025 - 07:33 Alba Romano
embed
link university medicina test semestre filtro flop
link university medicina test semestre filtro flop
Se il semestre filtro va male c'è sempre un'altra soluzione. Che costa 20 mila euro l'anno

20 mila euro se si supera il test. Che costa 200 euro. «Il semestre filtro è andato male, ma mia figlia vuole fare Medicina: se passa paghiamo, almeno il primo anno va così, poi si pensa», dice all’Hotel Ergife di Roma una mamma. È il giorno del test di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria all’Università Link Campus. Rispettivamente 123 e 28 posti in ballo. Dopo i fallimenti di massa del semestre filtro. In attesa, racconta oggi Il Fatto Quotidiano, ci sono 200 candidati.

La Link è una università telematica. Con tradizione inesistente nelle scienze mediche. E una complessa operazione di brandwashing dopo l’inchiesta sulle lauree facili per forze dell’ordine e politici. «Siamo stati all’open day, ci hanno fatto un’ottima impressione, hanno laboratori ben forniti, i ragazzi saranno pochi e seguitissimi», dice una delle iscritte. «Ho visto che vogliono investire tanto, magari avendo i soldi riescono ad attirare anche i professori bravi», aggiunge. Un’altra dice: «Comunque è solo per il primo anno, poi la mia proverà il Campus Biomedico, sempre privata ma più prestigiosa e meno cara». La prova dura solo 1 ora e 40 minuti.

Medicina e semestre filtro

«Io il bando neanche l’ho letto», racconta un’altra. «Il semestre filtro è andato uno schifo, ho visto che si poteva fare il test e mi sono buttata. La Link sinceramente non l’avevo mai sentita. Il costo? Vediamo se lo passo, poi si pensa». Il “rischio” è di dover pagare comunque la prima rata. Oppure i 20 mila euro del primo anno per frequentare solo il semestre gennaio-giugno. E c’è una paura: «Il timore è che se entri alla Link, alla Link rimani». Ma «se dovevamo mandarla in una statale fuori Roma tra l’affitto e i viaggi alla fine la spesa è simile», si pensa.

Ti potrebbe interessare

«Non potevamo farle perdere un anno»

«A Tor Vergata hanno beccato uno a copiare. Mio figlio arrabbiatissimo: ‘questi così alzano la media!’», dice un’altra madre. Che aggiunge: «Sono quelli che ci cureranno quando saremo anziani». E sulla Link: «Non potevamo fargli perdere un anno. La mia, poverina, si è pure preoccupata per i 200 euro che ho speso per farle fare questo test».

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Troppi bocciati per entrare a Medicina, Bernini si arrende a regole più morbide: «Pronti a rivedere il semestre filtro»

2.

Francesca Albanese nelle scuole, a Bologna il preside ci ripensa: perché è saltata la lezione con lei e due ex soldati israeliani

3.

Filosofia per i militari, dopo il no di Bologna via al corso a Modena. Esulta la ministra Bernini: «Università e sicurezza alleate»

4.

Borse di studio in ritardo, studentesse si incatenano per protesta: «Insostenibile per i giovani» 

5.

Le lezioni di Francesca Albanese «all’insaputa di genitori e preside». Scoppiano casi anche nelle scuole in Emilia: pronti gli ispettori di Valditara